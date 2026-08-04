Минобороны Болгарии оценивает возможности поставки самолетов JAS-39 Gripen и F-16

ЦАМТО, 3 августа. Минобороны Болгарии 28 июля официально запросило у зарубежных партнеров информацию о наличии бывших в эксплуатации истребителей JAS-39 Gripen и F-16, а также запасных частей для самолетов МиГ-29.

Официальная оценка была инициирована для устранения пробелов в боеспособности ВВС из-за задержки США поставок второй партии из 8 самолетов F-16 Block.70. Целью закупки является обеспечение временного решения для защиты национального воздушного пространства и выполнения обязательств перед НАТО по его патрулированию до получения всех заказанных F-16 в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Болгарии заключило контракты на поставку первых 8 истребителей F-16C/D Блок.70/72, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью около 1,2 млрд. долл. в августе 2019 года.

Первый F-16 был передан Минобороны Болгарии в США в январе 2025 года. В апреле 2025 года он прибыл в Болгарию и был принят на вооружение. Первые восемь самолетов ВВС страны получили к концу 2025 года. Тем не менее, их боевое применение остается ограниченным до 2028 года из-за требований к квалификации пилотов и готовности инфраструктуры.

В апреле 2022 года Госдепартамент США одобрил поставку Болгарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 дополнительных истребителей F-16C/D Блок.70 и сопутствующего оборудования. Соответствующие контракты на сумму 1,296 млрд. долл. были заключены в ноябре 2022 года. Ожидается, что поставка второй партии будет выполнена, начиная с 2027 года.

28 июля 2026 года Минобороны Болгарии подтвердило, что начало оценку альтернативных возможностей получения истребителей, двигателей и запасных частей, из-за того, что график поставки второй партии F-16 нарушен. София направила запросы в Польшу и Венгрию об имеющихся самолетах и компонентах, а также запросила информацию о бывших в эксплуатации F-16 и Gripen. Поводом для запроса, вероятно, стало заявление министра национальной обороны Польши В.Косиняк-Камыша о том, что Польша может продать свои МиГ-29 Болгарии, если Варшава и Киев не смогут договориться об их передаче Украине. Целью данных действий является сохранение ВВС Болгарии возможности нести боевое дежурство и патрулировать воздушное пространство НАТО силами как минимум одной эскадрильи до достижения готовности к боевому применению F-16 Block.70 (ориентировочно до 2028 года).

До конфликта на Украине ВВС Болгарии ориентировались в вопросах ремонта своих МиГ-29 на предприятия Польши, России и Украины. Однако в настоящее время из-за санкций Запада поставки товаров и услуг из России невозможны, Польша приступила к выводу самолетов из боевого состава, частично передавая их Киеву, а предприятия на Украине в условиях боевых действий не способны выполнять какие-либо работы. ВВС Болгарии все еще могут на ближайшую перспективу закрыть проблемы за счет каннибализации имеющихся истребителей, но каждый дополнительный год службы МиГ-29 требует инвестиций в самолет, который Болгария решила снять с вооружения. В этих условиях закупки МиГ-29 и запчастей из Польши кажутся лучшим выходом из ситуации для Софии, если не принимать во внимание их техническое состояние.

Поставка F-16 из состава ВВС одной из стран-операторов позволила бы Болгарии использовать уже выбранные ею в качестве истребителя нового поколения самолеты, но учитывая, что поставляться будут устаревшие версии в различных вариантах, они также могут потребовать отдельного запаса запасных частей, оборудования, переподготовки пилотов и техников, опять таки не принимая во внимание их техническое состояние.

Власти Швеции, в свою очередь, неоднократно представляли предложения о поставке Gripen, как в рамках тендера, так и после того как стало ясно, что США нарушают график передачи F-16C/D Блок.70. В последний раз в октябре 2022 года исполняющий обязанности министра обороны Д.Стоянов направил Швеции предложение о покупке 10 истребителей, которые должны быть изготовлены и поставлены в течение 2 лет с момента заключения контракта, а также предложение по лизингу самолетов на период до завершения поставки F-16.

Однако даже в случае принятия решения о лизинге Gripen, несмотря на поддержку эксплуатирующих их Швеции, Венгрии и Чехии, для эксплуатации самолетов потребуется реализовать программы переподготовки пилотов, организации их размещения, технического обслуживания и поддержки. При этом ВВС Болгария будут одновременно эксплуатировать МиГ-29, Gripen и F-16, разделив и без того ограниченный резерв пилотов, техников и инфраструктуры между тремя типами самолетов. Сгладить проблемы мог бы комплексный лизинг, в рамках которого Швеция предоставила бы не только самолеты с полной поддержкой, но и инструкторов, техников и инфраструктуру обслуживания и подготовки. Без этой поддержки, эксплуатация Gripen в течение нескольких лет может обойтись в сотни миллионов евро.

Таким образом, власти Болгарии оказались перед сложным выбором и, с учетом обилия в стране партий и политических сил со своими предпочтениями, не исключено, что в результате не будет выбран ни один из вариантов.