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ЦАМТО

"Севмаш" намерен сдать два корабля до конца 2026 года

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Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-572 "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания
Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" атомный подводный крейсер К-572 "Пермь" (заводской номер 165) модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 23.08.2025.
Источник изображения: VKoshkin / forums.airbase.ru

ЦАМТО, 3 августа. "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) сдаст до конца текущего года два корабля. Об этом, как передает ТАСС, сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"За 14 лет мы сдали 14 АПЛ. <…> Этот год не будет исключением. Два корабля должны сдать флоту до конца этого года", – сказал он.

Кроме того, М.Будниченко отметил в ходе беседы с журналистами, что атомный подводный крейсер "Пермь" проекта 885М ("Ясень-М") пройдет все этапы испытаний в этом году. Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" также заявлен на испытания продолжительностью 2,5 месяца. Крейсер соответствует всем заявленным характеристикам, по результатам испытаний будет принято решение о доработках, либо о приеме корабля в состав ВМФ России, заключил М.Будниченко.

Как напоминает ТАСС, атомная подводная лодка "Пермь" проекта "Ясень-М" заложена на предприятии ОСК "Севмаш" 29 июля 2016 года, спущена на воду 27 марта 2025 года. Проектант – конструкторское бюро ОСК "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит". АПЛ "Пермь" является пятой в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М". "Ясень" – класс многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения с пониженным уровнем акустической заметности. Они являются носителями высокоточного ракетного оружия большой дальности и способны поражать цели как на земле, так на воде и под водой.

Атомный крейсер проекта 1144.2М "Адмирал Нахимов" находится в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации – существенное усиление ударной мощи крейсера. По данным открытых источников, он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый, отмечает ТАСС.

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
Малахит С-ПМБМ
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
885 Ясень
Калибр КР
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