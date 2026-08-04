ЕС проводит конкурс разработчиков тактических барражирующих боеприпасов

ЦАМТО, 3 августа. Европейское оборонное агентство EDA (European Defence Agency) сократило число участников конкурса Sentinel Strike Challenge, предусматривающего разработку технологий тактических барражирующих боеприпасов, до пяти компаний.

Двухэтапный конкурс был объявлен 5 мая. Он предусматривает разработку комплекса барражирующих боеприпасов Class-1, обеспечивающего полый цикл выполнения задачи от планирования операции, развертывания на позиции, запуска до обнаружения, идентификации, сопровождения и поражения цели, включая оценку результатов нанесения удара. Максимальная взлетная масса боеприпаса не должна превышать 25 кг, а дальность боевого применения составит до 40 км.

Следует отметить, что конкурс не является процедурой закупки и не гарантирует победителям контракты. Его целью является сбор данных, которые министерства обороны стран ЕС смогут использовать при принятии решений о том, какие технологии следует использовать для расширения боевых возможностей своих вооруженных сил.

Прием заявок для участия в первом этапе, на котором оценивались технические проекты, завершился 4 июня. О завершении первого этапа конкурса, который привлек более 140 заявок от организаций со всей Европы, EDA объявило 29 июля 2026 года. В частности, в конкурсе приняли участие Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания и Швеция.

По итогам оценки предложений было принято решение, что на втором этапе, начиная с осени (3 квартала) 2026 года, продолжат участие пять компаний. В их числе: Helsing (Германия), Destinus (Нидерланды), C-Astral (Словения), UAVision (Португалия) и Spirit Aeronautical Systems (Греция).

При этом было отмечено, что переход на второй этап конкурса не означает готовность предложенных технологий к закупке или боевому применению. Скорее, претенденты получили возможность пройти испытания в более сложных условиях.

Призовой фонд первого этапа составил 200 тыс. евро. По 30 тыс. евро получат первые пять компаний для участия в полигонных испытаниях EU OPEX26. Следующие пять претендентов, не прошедших отбор, получат по 10 тыс. евро каждая для дальнейшего развития своих разработок. В числе этих компаний оказались Renegade UxS (Дания), Robotto (Дания), Cerberon Defence Systems (Германия), Thales LAS (Франция) и Altus LSA (Греция).

Как планируется, в ходе испытаний EU OPEX26 в сентябре-октябре 2026 года на военном полигоне Санта-Маргарида (Португалия) предложенные финалистами системы будут протестированы в контролируемых, реалистичных и сложных условиях. Военные операторы из стран-членов ЕС будут оценивать не только работоспособность технологий, но и их эффективность и устойчивость на протяжении всего цикла выполнения задачи в боевых условиях.

Планируется, что победители конкурса Sentinel Strike Challenge будут объявлены по результатам тестирования в Португалии в январе-феврале 2027 года. Призовой фонд второго этапа составляет 1,8 млн. евро (2,1 млн. долл.).

Как заявлено, последние конфликты превратили барражирующие боеприпасы в быстро растущее направление развития боевого потенциала. При этом появляющиеся технологические достижения и их адаптация к применению в боевых условиях часто опережают традиционные циклы разработки. По мере выхода на рынок новых систем и беспрецедентного развития технологий, понимание того, как они работают в реальных боевых условиях, становится все более важным.

Проводимый EDA конкурс может служить примером привлечения большого количества производителей к насущным проблемам в оборонной сфере. Выделив сравнительно небольшие средства, власти ЕС не только смогли выявить 140 потенциальных поставщиков остро необходимых инновационных военных технологий в своих странах, но и стимулировать "нейтральных" производителей оценить возможности применения своих разработок в оборонном секторе.

Максимальное вовлечение производителей в поддержку вооруженных сил не только гарантирует оснащение войск передовыми технологиями, но и позволяет диверсифицировать источники поставок и продолжать снабжение даже в случае выхода из строя отдельных производств.