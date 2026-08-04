Китай расширяет линейку самолётов C919 для конкуренции Boeing и Airbus

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Высотный (по базированию аэропортов) вариант китайского узкофюзеляжного самолёта C919, получивший обозначение C919-600, успешно завершил свой первый испытательный полёт в международном аэропорту Шанхая Пудун.

Лайнер провёл в небе 1 час 59 минут, после чего приземлился на ту же полосу, где его встретили традиционной водяной аркой. Этот полёт стал важным этапом в реализации программы по созданию семейства самолётов, способных конкурировать с мировыми гигантами Boeing и Airbus на всех типах маршрутов – от равнинных до высокогорных. Так испытания этого самолёта трактует китайская пресса.

Новый вариант создан на основе стандартной платформы C919, но имеет укороченный фюзеляж: его длина уменьшена с 38,9 до 34 метров, что достигнуто за счёт удаления шести конструктивных шпангоутов. Вместимость сокращена со 158–192 кресел до 140–160, а число иллюминаторов – с 42 до 34. При этом крыло и силовая установка остались без изменений: самолёт оснащён двумя турбовентиляторными двигателями LEAP-1C, которые прошли дополнительную калибровку тяги для работы в разрежённой атмосфере.

Для повышения безопасности в условиях высокогорья инженеры усилили шасси и систему торможения, а также модернизировали систему кондиционирования и наддува кабины. Кислородное оборудование теперь обеспечивает экипаж и пассажиров автономной подачей воздуха в течение 60 минут – это в четыре раза больше стандартных 15 минут, требуемых правилами. Навигационный комплекс дополнен высокоточной системой RNP, работающей в связке с китайской спутниковой системой «Байду», что позволяет выполнять заход на посадку по извилистым траекториям даже в горных ущельях и при ограниченной видимости.

Разработка велась в тесном сотрудничестве с авиакомпанией Tibet Airlines, которая эксплуатирует более половины своих рейсов на высокогорных аэродромах Тибета и провинции Сычуань. Ещё в 2023 году был подписан рамочный меморандум о совместном создании высотной модификации, а год спустя, на авиасалоне в Сингапуре, стороны заключили полноценный контракт на поставку 40 таких машин. Теперь C919-600 предстоит пройти длительную серию сертификационных испытаний в реальных условиях – его будут направлять в аэропорты Цинхая, Тибета и других регионов, расположенных на высоте более 2400 метров над уровнем моря, чтобы проверить адаптацию всех систем к перепадам давления, низким температурам и порывистому ветру. По словам эксперта Шанхайского университета Тянь Линчуаня, создание специализированной модификации не только расширяет рыночную нишу базовой модели, но и позволяет снять узкие места на западных внутренних маршрутах Китая, где до сих пор остро не хватает современных реактивных лайнеров, приспособленных к горным условиям.

Параллельно с высотной версией китайский авиапромышленный концерн Comac прорабатывает и удлинённый вариант C919-800, который будет рассчитан на 240 кресел и дальность около 5556 километров. Таким образом, всё семейство C919 покроет диапазон вместимости от 130 до 240 мест, составляя прямую конкуренцию подсемействам Boeing 737 MAX и Airbus A320neo.

На сегодняшний день, по данным министерства промышленности и информационных технологий КНР, заказчикам уже передано 41 серийный самолёт стандартной комплектации. Коммерческая эксплуатация базовой версии началась в мае 2023 года, и к настоящему моменту эти лайнеры перевезли более 5 миллионов пассажиров, обслуживая 23 аэропорта в КНР. В прошлом году C919 вышел на регулярные рейсы в Гонконг, а с 12 августа 2026 года должен дебютировать на международном маршруте Пекин – Улан-Батор, что станет первым выходом китайского узкофюзеляжника за пределы страны на регулярной основе.