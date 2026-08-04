Военные США просят аналитиков поделиться «творческими» идеями по наказанию Ирана

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У Центрального командования ВС США закончились идеи по дальнейшему давлению на Иран. Всё, что было применено до этого, Тегераном не воспринимается. CENTCOM просит аналитиков Пентагона подумать над «креативными идеями», как заставить Тегеран принять условия США.

По данным CNN, один из высокопоставленных американских военных запросил помощь военных аналитиков в вопросе принуждения Ирана. По его словам, нужны новые «творческие и нестандартные» идеи для дальнейших действий на Ближнем Востоке. Все стандартные методы, включая бомбардировки, не работают.

Мы ищем новые творческие и нестандартные способы оказать давление на Иран и наказать его.

Отмечается, что запрос был отправлен еще до того, как Трамп в очередной раз отложил удары по Ирану. С другой стороны, если аналитики что-нибудь придумают, то это в любом случае пригодится, поскольку эксперты сомневаются, что конфликт на Ближнем Востоке закончится в ближайшее время.

Кстати, это был уже второй запрос на «творческие идеи» по Ирану, видимо, у американских военных самих совсем туго с предложениями, или же они ограничены в своих действиях вместе с администрацией Трампа.