Программа разработки истребителя GCAP может быть ускорена

ЦАМТО, 3 августа. Партнеры по программе создания перспективного боевого авиакомплекса шестого поколения Global Combat Air Programme (GCAP), Италия, Япония и Великобритания, рассматривают возможность ускорения ввода в эксплуатацию самолета на несколько лет.

Об этом 31 июля заявил генеральный директор группы Leonardo Лоренцо Мариани. По его словам, правительства трех стран обсуждают перенос даты ввода в эксплуатацию GCAP с 2035 на приблизительно 2033 год, и данный сценарий "является реализуемым".

Л.Мариани подчеркнул, что ускорение ввода в эксплуатацию самолета мотивировано "срочностью начала эксплуатации многосферной системы как можно раньше" и было озвучено министрами профильных ведомств на соответствующих совещаниях. По его оценке, для достижения этой цели потребуется сделать процесс ввода в эксплуатацию "еще более плавным, модулируя требования, предъявляемые к начальной версии комплекса, с последующим поэтапным доведением до финальных тактико-технических требований".

Промышленному консорциуму Edgewing, отвечающему за реализацию программы, 3 июля 2026 года был выдан первый международный контракт, в связи с чем программа GCAP переходит от этапа концептуальной проработки и оценки к этапу полномасштабной разработки. Данный этап продлится до 2030 года, когда ожидается создание летающего прототипа. Как отмечается, его не следует путать с демонстратором боевого авиационного комплекса, который в настоящее время строит компания BAE Systems в рамках программы Team Tempest для снижения рисков GCAP и первый полет которого запланирован на конец 2027 года.

При этом, несмотря на плановую дату ввода в эксплуатацию в 2035 году, признается, что "начальный эксплуатационный стандарт" комплекса будет весьма ограниченным, с последующим спиральным развитием на протяжении всего срока службы. Данный подход сохранится и при ускоренном варианте приема в эксплуатацию: начальный образец будет соответствовать примерно тому же стандарту, что и летающий прототип, а наращивание боевых возможностей будет происходить в течение продолжительного периода.

Отдельно Л.Мариани отметил, что "окно возможностей" для присоединения новых партнеров к программе "закрывается", повторив тезис, ранее озвученный генеральным директором BAE Systems Чарльзом Вудберном. По его словам, задержка в присоединении новых участников грозит подрывом доверия к установленным срокам реализации программы. 21 июля 2026 года к программе в качестве наблюдателя присоединилась Канада, интерес к участию также выражали Германия, Индия и Саудовская Аравия, а Сингапур.