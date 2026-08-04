В Киеве связали активизацию самолётов А-50У с применением ракет «Фламинго»

Источник изображения: topwar.ru

Россия активизировала применение самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и разведки А-50У. С конца июня этого года один самолет еженощно дежурит в воздухе. Такие данные приводят украинские ресурсы со ссылкой на мониторинговые сайты.

Российское командование приняло меры для борьбы с украинскими крылатыми ракетами, поставив на боевой дежурство самолеты ДРЛОиУ А-50У. Начиная с 23 июня этого года один из самолетов практически постоянно находится в воздухе, совершая полеты преимущественно над Ульяновской и Самарской областями в ночное время. Всего до 2 августа зафиксировано около 60 вылетов.

Самолеты поднимались с аэродромов Ульяновска и Иваново, но позднее были перемещены на аэродромы Оренбург, Челябинск и Пермь. Сколько сейчас А-50У в строю, не сообщается, но 7 июля в воздух одновременно поднялись 4 самолета ДРЛО. Как отмечают в Киеве, данные самолеты играют основную роль в борьбе с крылатыми ракетами, засекая их на значительном расстоянии.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают уже российские ресурсы, 2 августа российская ПВО перехватила шесть из шести запущенных украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» с помощью самолета А-50У. Пуски ракет были произведены из района Харькова, перехват производился над четырьмя областями: в Белгородской области было сбито 2 ракеты, в Воронежской области — одна, в Липецкой области — две и в Пензенской — одна.