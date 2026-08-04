Войти
Военное обозрение

В Киеве связали активизацию самолётов А-50У с применением ракет «Фламинго»

614
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Россия активизировала применение самолетов дальнего радиолокационного наблюдения и разведки А-50У. С конца июня этого года один самолет еженощно дежурит в воздухе. Такие данные приводят украинские ресурсы со ссылкой на мониторинговые сайты.

Российское командование приняло меры для борьбы с украинскими крылатыми ракетами, поставив на боевой дежурство самолеты ДРЛОиУ А-50У. Начиная с 23 июня этого года один из самолетов практически постоянно находится в воздухе, совершая полеты преимущественно над Ульяновской и Самарской областями в ночное время. Всего до 2 августа зафиксировано около 60 вылетов.

Самолеты поднимались с аэродромов Ульяновска и Иваново, но позднее были перемещены на аэродромы Оренбург, Челябинск и Пермь. Сколько сейчас А-50У в строю, не сообщается, но 7 июля в воздух одновременно поднялись 4 самолета ДРЛО. Как отмечают в Киеве, данные самолеты играют основную роль в борьбе с крылатыми ракетами, засекая их на значительном расстоянии.

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщают уже российские ресурсы, 2 августа российская ПВО перехватила шесть из шести запущенных украинских крылатых ракет FP-5 «Фламинго» с помощью самолета А-50У. Пуски ракет были произведены из района Харькова, перехват производился над четырьмя областями: в Белгородской области было сбито 2 ракеты, в Воронежской области — одна, в Липецкой области — две и в Пензенской — одна.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
А-50 ДЛРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"
  • 03.08 18:33
  • 0
Комментарий к "Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками"
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"