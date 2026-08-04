MKU продолжает реализацию программы оснащения бронезащитой вертолетов Ми-17 ВВС Индии

ЦАМТО, 3 августа. Индийская компания MKU реализует программу оснащения бронезащитой вертолетов Ми-17 Военно-воздушных сил Индии.

Представитель MKU сообщил изданию Jane's Defence Weekly, что на данный момент компания завершила установку бронезащиты на четырех вертолетах Ми-17. Работы ведутся в рамках контракта 2022 года на оснащение комплектами бронезащиты семи вертолетов Ми-17 ВВС Индии.

Четыре модернизированных вертолета прошли летные испытания и получили допуск Регионального центра военной летной годности (RCMA). По словам представителя компании, работы по программе ведутся в соответствии с графиком.

Система бронезащиты компании MKU устанавливается внутри фюзеляжа вертолета, а не на внешней поверхности. Бронеэлементы разрабатываются индивидуально с учетом эксплуатации платформы в движении.

Определение внутренних узлов крепления для установки бронеэлементов производится на этапах предварительного (PDR) и критического (CDR) рассмотрения проекта, предшествующих непосредственному монтажу. Представитель компании со ссылкой на конфиденциальность отказался раскрыть сведения о типах угроз, уровнях баллистической защиты и стандартах сертификации, применяемых в отношении системы.

Полный цикл бронирования, от утверждения проекта до изготовления и монтажа, занимает около 60 суток. При этом вертолет требуется исключительно на заключительном этапе установки продолжительностью 10 суток, что ограничивает время простоя техники.

По данным представителя MKU, в системе применяются легкие композитные материалы, обеспечивающие защиту в сложных условиях эксплуатации. Интеграция бронезащиты производится с минимальными доработками платформы, что позволяет сохранить летно-технические характеристики вертолета.

MKU также предоставляет решения по бронированию для широкого спектра наземных, морских и воздушных платформ индийским и иностранным заказчикам, включая военную, тактическую и логистическую технику, катера и вертолеты. Системы бронезащиты компании установлены на военной технике, эксплуатируемой Вооруженными силами и силовыми структурами Австрии, Германии, Колумбии, Мексики, Республики Корея и Японии.