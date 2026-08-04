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Военное обозрение

Китайский истребитель шестого поколения J-36 конструктивно доработан

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились новые снимки, на которых, как полагают военные аналитики, запечатлен получивший определенные конструктивные доработки пятый прототип китайского истребителя шестого поколения J-36. Несмотря на то что официальные лица КНР пока не подтвердили существование этого самолета или даже его разработку, периодически появляющиеся снимки свидетельствуют о создании Китаем боевой авиации шестого поколения.

Судя по опубликованным фотографиям, самолет определенным образом доработан. В частности, усовершенствован планер, также изменения коснулись интеграции двигателей и аэродинамической формы машины. Как полагают эксперты, J-36 ориентирован на малозаметность. Аналитики описывают J-36 как машину бесхвостой схемы с характерной трехдвигательной компоновкой. Подобные особенности способны обеспечить большую дальность полета, снижение радиолокационной заметности и интеграцию передовых сенсоров и вооружений. Тем не менее многие его тактико-технические характеристики остаются неизвестными, что обусловлено высокой степенью секретности программы.

Появление нового доработанного прототипа J-36 указывает на возможное ускорение китайской программы разработки истребителя шестого поколения. Судя всему, в настоящее время тестируются различные конструктивные изменения, проверяются летные характеристики и выявляются технические проблемы перед запуском самолета в серийное производство.

При этом информация, касающаяся разработки J-36, основывается преимущественно на изображениях из открытых источников, а не на официальных данных. Китайские власти пока не раскрывают информацию, касающуюся каких-либо характеристик нового истребителя.

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Китай
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