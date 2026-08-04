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ЦАМТО

Китай впервые показал наземный испытательный стенд электромагнитной катапульты для авианосцев

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Type 003
Type 003.
Источник изображения: navalnews

ЦАМТО, 3 августа. НОАК впервые продемонстрировала внешний вид полноразмерного наземного испытательного стенда электромагнитной катапульты (EMALS), предназначенной для использования на авианосцах ВМС НОАК.

Кадры вошли в документальный фильм "Путь к победе", показанный государственной телекомпанией CCTV 30 июля в преддверии 99-й годовщины создания НОАК.

Испытательный комплекс размещен на полигоне Синчэн в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. На кадрах впервые публично зафиксирован успешный запуск с наземного стенда самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) KJ-600 – палубного варианта, разрабатываемого для оснащения авианосцев класса Тип-003.

Ранее на кораблях ВМС НОАК применялись исключительно трамплинные системы взлета. Наземный полигон с электромагнитной катапультой в Синчэне ранее использовался для отработки схемы, аналогичной применяемой на американском авианосце USS Gerald R.Ford. Западные наблюдатели ранее фиксировали спутниковые снимки данного полигона еще в 2016 году, однако официальные кадры его оборудования не публиковались.

Электромагнитные катапульты аналогичной конструкции установлены на третьем авианосце ВМС НОАК Тип-003 "Фуцзянь", введенном в состав флота в ноябре 2025 года. Корабль стал первым в составе ВМС НОАК, реализующим схему CATOBAR (Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery) с тремя электромагнитными катапультами – двумя в носовой части и одной на угловой позиции полетной палубы.

В сентябре 2025 года ВМС НОАК впервые опубликовали видеозапись успешных запусков с "Фуцзяня" истребителя J-35, модернизированного истребителя J-15T и самолета KJ-600 с использованием корабельной электромагнитной катапульты. До настоящего момента единственным в мире действующим носителем EMALS оставался авианосец ВМС США USS Gerald R.Ford.

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Страны
Китай
США
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
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