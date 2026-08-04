Российский контроллер для двигателей дронов-охотников пошёл в серию

Источник изображения: topwar.ru

Российский холдинг «Росэл» запускает в серию новый компактный контроллер для двигателей беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Новый контроллер «Стая орлов» предназначен для дронов-перехватчиков. Он обеспечивает мгновенный отзыв мотора на команды, что является очень важным при перехвате вражеских беспилотников тараном. Как подчеркивается, на сегодняшний день в России по совокупности характеристик данный контроллер является единственным в своей нише.

«Стая орлов» ориентирована на оснащение дронов-охотников — аппаратов, которые уничтожают беспилотники противника прямым столкновением. Контроллер управляет четырьмя бесколлекторными двигателями — по одному на каждый винт квадрокоптера.

Контроллер позволяет менять настройки двигателя прямо в полете в режиме реального времени, он защищен от электромагнитных помех при работе с другими дронами и нелицензионного копирования, а также имеет стойкость к пиковым нагрузкам.

Инженеры „Росэла“ намеренно отказались от создания „универсального“ контроллера, который распылял бы ресурсы на второстепенные задачи. Вместо этого конструкторы сфокусировались на экстремальном быстродействии и стойкости к пиковым нагрузкам.