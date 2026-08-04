Бойцы ВС России перехватили португальский разведчик Tekever AR3

Командир Призрак: под Брянском перехвачен португальский разведчик Tekever AR3

Российский батальон противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), работающий с дроном-перехватчиком «Лис», перехватил в приграничном районе Брянской области разведывательный дрон Tekever AR3 производства Португалии. Об этом 3 августа сообщил командир расчета с позывным Призрак.

«У аппарата было другое строение хвоста, крыльев. Когда мы уже приехали на место падения, выяснили, что это португальский разведчик», — приводит слова командира агентство ТАСС.

В батальоне уточнили, что несмотря на перехват, дрон-разведчик остался целым. Повреждения получили только планер, двигатель и бортовое оборудование. Как отметили в подразделении, уничтожение подобных целей критически важно, так как они занимаются поиском позиций Вооруженных сил (ВС) РФ для нанесения ударов и выстраивают маршруты пролетов для украинских дронов.

В Минобороны России в этот же день указали, что военнослужащие расчета поста воздушного наблюдения группировки войск «Центр» уничтожили десятки БПЛА ВСУ на днепропетровском направлении специальной военной операции.

В Минобороны России 2 августа сообщили, что российские военнослужащие с помощью беспилотника «Герань-4 сикер» поразили радиолокационную станцию «Пеликан» ВСУ в районе населенного пункта Калиновка Днепропетровской области. По данным ведомства, удар был нанесен по объекту ВСУ с применением ударного беспилотного летательного аппарата. В результате атаки радиолокационная станция была уничтожена.