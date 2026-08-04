В Подмосковье состоялось первое заседание набсовета по реорганизации Центрального парка "Патриот"

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

ЦАМТО, 3 августа. В Подмосковье состоялось первое заседание наблюдательного совета по вопросам реорганизации и работе Центрального парка "Патриот" Минобороны с участием заместителей министра обороны РФ, представителей общественности и руководства парка "Патриот".

По поручению министра обороны РФ для организации эффективного управления и функционального развития территории парка "Патриот" проведена реорганизация ФГАУ "Центральный парк "Патриот" Минобороны России в форме объединения в одну структуру конгрессно-выставочного центра "Патриот" и Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот".

С этой целью разработана концепция модернизации Центрального парка на период 2026-2035 годов, в которой определены приоритеты развития, необходимые качественные инфраструктурные изменения, а также установлены ключевые показатели эффективности деятельности учреждения. Особое внимание уделено развитию событийных мероприятий парка.

Заседание наблюдательного совета открыл заместитель министра обороны Российской Федерации Павел Фрадков.

Заместитель главы военного ведомства особо отметил, что присутствие в составе наблюдательного совета заместителей министра обороны РФ, которые представляют функциональных заказчиков, будут обеспечивать координацию развития закрепленных за ними кластеров парка.

"Такое участие с самого начала работы наблюдательного совета подчеркивает высокий статус этого органа управления и ответственность, которая на нас возложена", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ П.Фрадкова.