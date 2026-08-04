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ЦАМТО

Госкомвоенпром Республики Беларусь подвел итоги работы за I полугодие 2026 года

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Кадр: Telegram-канал «Госкомвоенпром🇧🇾»
Кадр: Telegram-канал «Госкомвоенпром🇧🇾».

ЦАМТО, 3 августа. В Минске 31 июля под председательством председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса состоялось заседание коллегии белорусского оружейного ведомства.

В мероприятии приняли участие руководители структурных подразделений центрального аппарата, руководители организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, а также их заместители по ключевым направлениям деятельности.

В ходе заседания подробно рассмотрены результаты выполнения бизнес-планов и достижение экспортных показателей подведомственными организациями в первом полугодии 2026 года, а также уточнены приоритетные задачи на II полугодие текущего года. Руководители отдельных предприятий выступили с докладами по проблемным вопросам текущей производственно-хозяйственной деятельности. По всем вопросам приняты соответствующие решения.

По итогам заседания коллегия констатировала сохранение устойчивой положительной динамики в социально-экономическом развитии национального военно-промышленного комплекса, увеличение объемов производства высокотехнологичной продукции и экспорта, выполнение всех ключевых показателей.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Белоруссия
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