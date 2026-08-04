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ЦАМТО

Минобороны США запросило 18,2 млрд. долл. на восполнение критического дефицита ракет

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

ЦАМТО, 3 августа. Минобороны США официально запросило дополнительные 18,2 млрд. долл. у Конгресса для восполнения запасов ракет-перехватчиков и стратегических вооружений. Об этом, как пишет "Коммерсант", сообщает Bloomberg.

Средства должны быть выделены из программы в 67 млрд. долл. дополнительного финансирования военных операций, связанных с конфликтом с Ираном.

Как следует из документов, переданных в Конгресс, министерство намерено закупить новые партии ракет Patriot и Tomahawk и систем THAAD.

Эксперты Bloomberg отмечают, что ситуация с этими вооружениями уже давно вызывает особое беспокойство в Вашингтоне. И конгрессмены, и высокопоставленные чиновники Минобороны, и военные аналитики в последнее время неоднократно выступали с предупреждениями о том, что США грозит критический дефицит этих перехватчиков.

По мнению экспертов, в результате быстрого истощения запасов Пентагон столкнулся с тяжелым логистическим и производственным кризисом, усугубляющимся низкими темпами производства на фоне растущего глобального спроса, отмечает "Коммерсант".

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Patriot ЗРК
THAAD
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