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Военное обозрение

Киев опасается возможного появления военных КНДР на северном направлении

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Источник изображения: topwar.ru

Новое появление северокорейских войск на фронте может привести к серьезным проблемам для украинской армии. В Киеве не исключают, что Москва договорится с Пхеньяном о новом привлечении военнослужащих КНДР. Об этом заявил киевский политолог Руслан Бортник.

На сегодняшний день северокорейские военные присутствуют на территории России, но это небольшой контингент, проходящий обучение на основе опыта СВО. В основном это командный состав, сапёры, разведчики и операторы дронов, занимающиеся на специальных полигонах. Однако в Киеве считают, что в ближайшее время Пхеньян может перебросить в Россию до 30 тысяч военнослужащих, также прошедших обучение на основе опыта, полученного в боях в Курской области.

Зеленский заявил, что ситуация на фронте может ухудшаться в силу того, что Северная Корея снова может отправить свои войска на Украину.

По версии Киева, Россия уже готовит в Воронежской области полигоны для прибывающих войск КНДР. Но, как предполагается, переброшены они будут на северное направление, где заменят российские войска в приграничных регионах, тем самым позволив командованию ВС РФ создать значительный перевес в Харьковской и Сумской областях, а также начать наступление в Черниговской.

Если появятся тридцать тысяч северокорейских солдат на северных границах Украины – это может означать серьёзный кризис для Сум, Харькова и всего этого направления.

Стоит отметить, что Киев тему возможной помощи КНДР поднимает регулярно, но после освобождения Курской области информации об участии солдат КНА в боях нет.

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