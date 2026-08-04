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ЦАМТО

ВС Румынии получили первую партию собранных в стране бронемашин Cobra-2

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Источник изображения: Фото: armed.mapn.ro

ЦАМТО, 3 августа. МНО Румынии объявило 30 июля о приемке первой партии из 12 легких бронированных машин Cobra-2 с колесной формулой 4x4, произведенных в Румынии.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2024 года по итогам тендера румынская компания C.N.Romtehnica S.A. от имени МНО Румынии заключила с турецкой Otokar долгосрочный контракт на поставку для ВС страны 1059 ед. Cobra-2 с колесной формулой 4x4 в девяти версиях. Стоимость заказа составила 4,263 млрд. румынских леев (857 млн. евро). Соглашение также включает оказание услуг логистической поддержки.

По условиям контракта, первые 278 бронемашин должны быть произведены на предприятии в Сакарье (Турция), а остальные 781 ед. – на территории Румынии. Поставки планировалось выполнять партиями в течение 5 лет, начиная с 2025 года.

По состоянию на 14 мая 2026 года ВС Румынии приняли 276 бронемашин. Их поставки начались 20 декабря 2025 года и завершились 10 марта 2026 года.

При этом в начале 2026 года МНО Румынии потребовало от турецкой стороны компенсацию в размере 191,85 млн. румынских леев (37,03 млн. евро), утверждая, что подготовка к производству бронемашин в Румынии не была завершена в оговоренные сроки.

Для сборки ББМ в Румынии румынская компания Automecanica и Otokar создали совместное предприятие (СП). Соглашение включает как сборку ББМ в румынском Медиаше, так и оказание инжиниринговых услуг, маркетинг и послепродажное обслуживание поставленных ВС Румынии машин.

Серийное производство Cobra-2 в Медиаше началось в 2026 году. Министерство обороны Румынии сообщило, что в 2026 году планирует получить 216 произведенных на предприятии бронемашин, в том числе в четырех новых конфигурациях.

В апреле 2026 года Otokar объявила о подписании соглашения о приобретении контрольного пакета акций (96,77%) компании Automecanica и ее предприятия в Медиаше. Компания заявила 3 июня о завершении приобретения Automecanica. С помощью этой покупки Otokar намерена стать компанией, производящей бронетехнику на собственном заводе в Евросоюзе и более активно участвовать в оборонных программах ЕС.

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Страны
Румыния
Турция
Проекты
Евросоюз
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