Северный флот провел учения в Баренцевом море

Северный флот провел учения по уничтожению корабельных группировок

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Разнородные силы Северного флота (СФ) провели учение по уничтожению корабельных группировок условного противника в Баренцевом море, нанеся комбинированный ракетный удар крылатыми ракетами "Калибр", "Вулкан", "Оникс" и "Гранит", сообщили в пресс-службе Северного флота.

"На Северном флоте состоялось учение разнородных сил по уничтожению корабельных группировок условного противника в акватории Баренцева моря", - говорится в сообщении.

По данным флота, в учении были задействованы корабельная ударная группа в составе фрегата "Адмирал Головко" и ракетного крейсера "Маршал Устинов", а также береговой ракетный комплекс (БРК) "Бастион".

"На отдельных этапах к учению были привлечены противолодочный самолет Ту-142, бомбардировщики Су-24м, палубные истребители МиГ-29к, а также ракетоносцы Ту-22М3 и самолет заправщик Ил-78", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что экипаж фрегата "Адмирал Головко" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Калибр", а экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" - крылатой ракетой "Вулкан". Ракетный дивизион БРК "Бастион" береговых войск Северного флота выполнил стрельбу сверхзвуковой противокорабельной ракетой "Оникс" из позиционного района на полуострове Рыбачий, добавили в пресс-службе. В развитие успеха атомный подводный ракетный крейсер "Орел", находившийся в подводном положении, также выполнил стрельбу тремя крылатыми ракетами "Гранит" по данной мишенной позиции, отметили во флоте.

"Район выполнения боевых упражнений был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации", - подчеркнули в пресс-службе.