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Украинские крылатые ракеты FT-5 "Фламинго" получают новую начинку. Помимо турбореактивных двигателей АИ-25ТЛ, в ход пошли агрегаты британского производства. Об этом пишет военный канал "Воевода вещает".

Информация подтверждена материальной частью: именно такой мотор был найден на одной из сбитых ракет.

Пока его тип установить не удалось - двигатель относится к старым моделям, а заводская маркировка на корпусе сточена.

По всей видимости, после того как наши ракетчики разбомбили склад с чешскими движками от L-39 "Альбатрос", западные кураторы перешли к резервам.

Британцы начали снабжать киевский режим тем, что у них давно лежит на хранении. Спектр возможных вариантов широк: Королевство сняло с вооружения немало типов летательных аппаратов.

При вскрытии сбитой "птицы" также подтверждено, что внутри нее по-прежнему в основном гражданская западная электроника.

Тимофей Китаев