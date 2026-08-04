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Вестник Мордовии

На сбитой крылатой ракете "Фламинго" впервые обнаружили британский двигатель

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Источник изображения: Фото: социальные сети

Украинские крылатые ракеты FT-5 "Фламинго" получают новую начинку. Помимо турбореактивных двигателей АИ-25ТЛ, в ход пошли агрегаты британского производства. Об этом пишет военный канал "Воевода вещает".

Информация подтверждена материальной частью: именно такой мотор был найден на одной из сбитых ракет.

Пока его тип установить не удалось - двигатель относится к старым моделям, а заводская маркировка на корпусе сточена.

По всей видимости, после того как наши ракетчики разбомбили склад с чешскими движками от L-39 "Альбатрос", западные кураторы перешли к резервам.

Британцы начали снабжать киевский режим тем, что у них давно лежит на хранении. Спектр возможных вариантов широк: Королевство сняло с вооружения немало типов летательных аппаратов.

При вскрытии сбитой "птицы" также подтверждено, что внутри нее по-прежнему в основном гражданская западная электроника.

Тимофей Китаев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
L-39
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