Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)

Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время трехсторонней встречи на полях саммита коалиции желающих в Елисейском дворце.

Telegraph: смена власти в Великобритании и Франции угрожает "коалиции желающих"

Попытки Лондона и Парижа сколотить коалицию для вмешательства на Украине провалились из-за глубокого раскола в Европе, пишет Telegraph. Германия, Польша и Италия наотрез отказываются отправлять солдат, а смена власти в Великобритании и Франции оставляет Запад в положении геополитического тупика.

Джо Барнс (Joe Barnes), Джеймс Крисп (James Crisp)

Брешь в руководстве, которая образовалась с уходом Стармера и грозит вырасти еще больше со скорой сменой правительства Макрона, грозит оставить Европу без руля.

Сэр Кир Стармер покинул мировую сцену под аплодисменты коллег и первым из действующих премьер-министров Великобритании удостоился высшей награды Франции.

Эммануэль Макрон воздал должное "исторической роли" сэра Кира на заседании "коалиции желающих" в этом месяце, однако, вне всяких сомнений, отдавал себе отчет в том, что его собственные дни на посту лидера также сочтены.

Эти двое положили конец давним распрям между Лондоном и Парижем из-за Брексита, вакцин и рыбы и взяли в свои руки бразды правления, пока Европа тщетно пыталась свыкнуться с безразличием Дональда Трампа.

В итоге их дипломатический дуэт сплотил более 30 стран, чтобы поддержать Украину и в итоге направить войска в качестве гарантии прекращения огня. Две европейские ядерные державы также разрабатывают планы по разминированию Ормузского пролива.

Но теперь, когда сэр Кир ушел, а месье Макрон не сможет участвовать в президентских выборах в следующем году, есть опасения, что возникнет вакуум лидерства, и Европа останется без руля.

Прочность положения потенциальных кандидатов, которые могли бы этот вакуум заполнить, вроде немецкого канцлера Фридриха Мерца, остается под вопросом. Между тем, своего часа дожидаются претенденты, откровенно симпатизирующие России, вроде Марин Ле Пен во Франции, поэтому европейская поддержка Украины в следующем году может измениться.

Сэр Кир решил покинуть свой пост, не дожидаясь, пока коллеги-лейбористы отстранят из-за неудовлетворительных результатов внутри страны.

Известно, что его преемник Энди Бернем лучше подкован во внутренней политике, но при этом новичок во внешней.

Приняв руководство страной, он попытался заверить союзников в том, что по вопросам поддержки Украины и НАТО они могут не беспокоится насчет преемственности по сравнению с эпохой сэра Кира.

Для пущей убедительности Бернем провел свою первую личную встречу с Владимиром Зеленским: ранее на этой неделе он принял президента Украины на базе ВМС в Портсмуте.

Так что опасения насчет "медленного угасания" коалиции связаны скорее с уходом Макрона с поста президента.

У президента Франции нет иного выбора, кроме как покинуть Елисейский дворец после президентских выборов: в следующем году истекает его второй срок.

Однако очевидного преемника, смиренно ожидающего своего часа, нет, и в фаворитах у букмекеров идет лидер крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Ранее она обещала вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и призвать Украину заключить мирное соглашение на условиях Москвы.

Ультралевый лидер Жан-Люк Меланшон, которого прочат в ее главные соперники на выборах, которые состоятся через девять месяцев, пошел еще дальше, пообещав вывести Францию из западного военного альянса.

Осведомленный источник сообщил The Telegraph, что британские официальные лица уже изучают, чтó их победа сулит англо-французским отношениям, включая будущее "коалиции желающих" и обмен секретными разведданными.

Западный чиновник предрек НАТО "большие проблемы", если ключ от власти получит кто-либо радикалов.

Как будет выглядеть "коалиция желающих" в 2027 году?

Великобритания

Сэра Кира Стармера в премьерском кресле сменил Энди Бернем. Хотя новый глава государства уверяет, что Великобритания продолжает "неколебимо" поддерживать Украину, при нем, в отличие от предшественника, внешняя политика не считается приоритетом.

Франция

Президенту Франции придется уйти в отставку к апрелю 2027 года. Фавориты, которые могут заменить его на президентских выборах — Ле Пен и Меланшон — настроены гораздо более пророссийски, чем Макрон.

Германия

В отличие от Великобритании и Франции, Германия отказалась отправлять на Украину войска, что априори ослабило позицию Мерца в составе коалиции. На фоне роста популярности "Альтернативы для Германии" позиции Мерца зашатались и внутри страны — уже пошли разговоры о новом канцлере.

Польша

Как и его немецкий коллега, премьер-министр Польши Дональд Туск не стал направлять войска на Украину, но пообещал, что его страна будет служить центром материально-технического обеспечения. В следующем году ему предстоят общенациональные выборы и суровое соперничество с ультраправыми и националистами.

Италия

Премьер-министру Италии Джордже Мелони предстоят парламентские выборы. На данный момент ее рейтинг не вызывает нареканий, но даже победа вряд ли укрепит ее власть настолько, что изменит позицию по Украине. Она поддерживает Киев и уже отправляла посылки с военной помощью, но направлять войска в рамках "коалиции желающих" Мелони отказывается.

Это подстегнуло в дипломатических кругах дискуссию о том, кто сможет занять вакантное место после Макрона и сыграть руководящую роль наравне с Великобританией.

Очевидный кандидат — канцлер Германии Фридрих Мерц, который руководит проектом по преобразованию бундесвера в крупнейшие вооруженные силы Европы.

Но он погряз во внутренних кризисах, среди его однопартийцев зреет мятеж, и вопрос, сколько еще он продержится в кресле канцлера, становится все актуальнее.

Родерих Кизеветтер, соратник Мерца по Христианско-демократическому союзу (ХДС), бывший полковник и член комитета Бундестага по иностранным делам, признал, что лидер партии "не Черчилль".

В отличие от Великобритании, Франции и десятка других стран, Германия отказалась отрядить войска для будущей миссии, чтобы уберечь мир на Украине от дальнейших посягательств России.

Кизеветтер сказал, что Лондон и Париж поступили "очень умно", публично пообещав Киеву такую поддержку в его попытках заключить мирное соглашение с Москвой, тогда посыл из Берлина звучал совсем иначе.

Внешнеполитический "ястреб" считает, что ХДС и левоцентристская социал-демократическая партия обе пострадали из-за, как он выразился, "московского следа".

В обеих правящих партиях назрели серьезные разногласия: часть партийцев готова вести переговоры с Москвой и возобновить отношения с Россией по окончания конфликта на Украине.

По мнению Кизеветтера, это привело к тому, что Мерц не дал Киеву важнейшее оружие вроде ракет большой дальности Taurus ("Телец") и отказался арестовывать суда "теневого флота", которые используются для обхода западных санкций.

"Мерцу еще предстоит побороться с московским следом", — подчеркнул он.

"Это не лидерство"

Канцлер Германии также сорвал попытки ЕС запретить свободное передвижение российских дипломатов по Шенгенской зоне и отказался закрыть "Русский дом", культурный центр в Берлине.

"Это сигнал Москве, что мы делаем меньше, чем могли бы", — считает Кизеветтер.

"Это не лидерство. Но кто же тогда возглавит Европу? Нам нужен Черчилль. У нас было несколько достойных Черчилля моментов, но нет фигуры, ему равной, — рассуждает Кизеветтер. — Я убежден, что Европу изменят либо события, подобные 11 сентября, либо личная оценка некоторых политических лидеров, которые решат, что их время настало".

Если Европа не поддержит Украину и не выполнит данных Киеву обещаний, геополитические последствия могут оказаться весьма серьезными. Будущее правительство Украины может отвернуться от ненадежного Запада и обратиться к другим державам по соседству.

Однако канцлер Германии — не единственный европейский лидер, который слывет слабым звеном.

Премьер-министр Польши Дональд Туск возглавляет одну из сильнейших военных держав НАТО, однако наотрез отказался участвовать в будущей операции на Украине из-за близости своей страны к России.

В конце следующего года ему предстоит борьба за переизбрание, и, острее всего будет соперничество с правой партией "Закон и справедливость". Туску улыбнулась неожиданная удача, когда ряды соперников-популистов разомкнулись: на минувшей неделе от них откололась новая, более умеренная партия.

Премьер-министру Италии Джордже Мелони, которая также отказалась вводить войска на Украину, предстоят выборы до конца следующего года.

Хотя обоим лидерам, представляющим "Европятерку" вместе с Великобританией, Францией и Германией, прочат победу, их едва ли можно считать достойными преемниками Макрона.

Если уход сэра Кира с высокого поста был отмечен чествованием его заслуг, то уход Макрона наверняка повергнет всех в траур.

Если, конечно, Бернем не возьмет на себя единоличное руководство "коалицией желающих"...