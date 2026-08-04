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Первый полёт второго опытного образца самолёта Як-130М

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Как сообщают, 1 августа 2026 года на Иркутском авиационном заводе - филиале ПАО "Яковлев" (входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Госкорпорации Ростех) состоялся первый полет второго опытного образца модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (заводской номер 1301400002, бортовой номер "002"). Машину пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Второй опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (заводской номер 1301400002, бортовой номер "002") перед первым полетом. Иркутск, 01.08.2026 (с) ПАО "Яковлев"

Первый полёт построенного на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ) первого образца самолета Як-130М (заводской номер 1301400001, впоследствии нанесен бортовой номер "001") состоялся в Иркутске по управлением того же экипажа 25 июня 2026 года. О завершении изготовления второго опытного образца Як-130М ОАК сообщала 23 октября 2025 года, тогда же ОАК указала, что всего опытная серия Як-130М должна включать три самолета.

Як-130М - модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями. являющийся дальнейшим развитием Як-130. Самолет Як-130М отличается установкой расширенного комплекта бортового оборудования, включая бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р разработки АО НПП "Радар ммс" , оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130.

Имеются неподтвержденные сведения, что первым закачиком самолета Як-130М может стать Вьетнам. Директор производства ИАЗ Виталий Елагин заявил во время посещения предприятия 24 июля 2026 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что первые поставки самолета Як-130М начнутся в 2028 году.

Второй опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М (заводской номер 1301400002, бортовой номер "002") перед первым полетом. Иркутск, 01.08.2026 (с) ПАО "Яковлев"

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