Китайцы предложили эффективный метод борьбы с астероидом «Судного дня»

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Группа исследователей из Китайской академии ракетных технологий предложила новый метод отклонения потенциально опасных астероидов. Причём свой метод они называют «самым эффективным» из существующих.

Суть метода - заглублённый ядерный взрыв внутри космического тела.

Согласно статье, опубликованной в журнале Space: Science & Technology, предлагается двухэтапная операция против так называемого астероида «Судного дня». Первый космический аппарат с металлическим штырём на борту должен врезаться в астероид на высокой скорости, пробив в его поверхности глубокую шахту. Причём авторы идеи уверены, что шахта будет буквально пробита и штырь при этом точно не сломается и даже не погнётся. Затем второй аппарат сбрасывает в это отверстие ядерный заряд мощностью 3 мегатонны, что эквивалентно примерно 200 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Детонация на глубине около 30 метров, по расчётам учёных, позволяет более чем втрое увеличить изменение скорости астероида по сравнению со взрывом на поверхности.

Моделирование показало, что такой подход способен полностью разрушить астероид диаметром около 100 метров. Для сравнения: при одинаковой мощности в 3 мегатонны взрыв в неглубоком кратере даёт прирост скорости астероида на 8–9,2 см/с, тогда как заглублённый — более 30 см/с, то есть в 3–4 раза эффективнее. Для астероидов диаметром около 100 метров оба метода могут уничтожить объект напрямую, однако для километровых тел глубокий взрыв становится единственным реалистичным способом изменить их траекторию.

Учёные подчёркивают, что традиционные методы кинетического удара, подобные успешной миссии NASA DART (2022 год), имеют ограниченный энергетический потенциал и не гарантируют успеха при значительной угрозе. Предложенный в Китае двухэтапный подход позволяет выбрать оптимальное место для закладки заряда и обеспечить максимальное разрушающее воздействие.

Критическое значение имеет время предупреждения: при увеличении скорости астероида всего на 0,5 см/с для отклонения требуется почти 4,5 года, тогда как при 18 см/с — уже 139 дней. В то же время авторы отмечают, что их расчёты носят теоретический характер, а практическая реализация подобной миссии потребует глобального консенсуса, поскольку международные договоры запрещают размещение ядерного оружия в космосе.

На сегодняшний день, по данным NASA, ни один из известных околоземных астероидов не представляет непосредственной угрозы для планеты. Тем не менее, как напоминают исследователи, астероиды диаметром в десятки метров регулярно фиксируются вблизи Земли, и подготовка к возможному сценарию столкновения остаётся важной задачей планетарной защиты.