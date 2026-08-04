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Военное обозрение

Турецкий истребитель KAAN получил значительные усовершенствования

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкий истребитель KAAN, совершивший первый полёт ещё в 2024 году, перешёл на более продвинутую стадию разработки. Компания Turkish Aerospace продемонстрировала второй прототип P1 в ходе рулежных испытаний. Он получил значительно усовершенствованный планер.

Источник изображения: topwar.ru

Фюзеляж P1, по всей видимости, расположен ниже, чем в базовой версии, у него более короткие и компактные стойки носового и основного шасси, а также, возможно, более широкая колея колёс. Воздухозаборник более плавно переходит в скулы фюзеляжа. Центральная часть самолёта выглядит шире. Перед фонарём кабины имеется многогранная установка, являющаяся ИК-системой поиска и сопровождения целей KARAT от ASELSAN. Обтекатель под передней частью фюзеляжа соответствует предполагаемому местоположению электрооптической системы наведения TOYGUN. Антенны интегрированы в планер.

ИК-датчик:

Источник изображения: topwar.ru

Стабилизаторы в хвостовой части имеют более угловатую форму. Были модифицированы и законцовки вертикального оперения.

Разработчик сообщил, что первый полёт P1 ожидается в течение нескольких месяцев. Третий прототип, получивший обозначение P2, находится в стадии сборки, и компания планирует, что он подымется в воздух до конца этого года. Первые поставки в ВВС Турции по-прежнему запланированы на 2028 год – это довольно амбициозный график.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
TAI
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