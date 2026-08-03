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Нигерия получила первые три учебно-боевых самолёта М-346FA

Разделы: Авиация
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Сообщают, что 27 июля 2026 года ВВС Нигерии на предприятии авиационного подразделения итальянской компании Leonardo в Венегоно-Супериоре были переданы первые три учебно-боевых самолёта Leonardo M-346FA Master, из 24 заказанных по контракту 2023 года. Переданные три первых самолета имеют нигерийские бортовые номера NAF-01, NAF-02 и NAF-03.


Первые три полученные ВВС Нигерии учебно-боевых самолёта Leonardo M-346FA Master (нигерийские бортовые номера NAF-01, NAF-02 и NAF-03) на предприятии авиационного подразделения итальянской компании Leonardo в Венегоно-Супериоре, 27.07.2026.
Источник: (с) ВВС Нигерии

Нигерия подписала с Leonardo контракт стоимостью 1,2 млрд евро на приобретение 24 самолетов M-346FA в ноябре 2023 года, и он вступил в силу в апреле 2024 года. Контракт разделен на четыре серии по шесть самолетов в каждой.

Самолет M-346FA (Fighter Attack) является учебно-боевой (боевой) версией производимого Leonardo (Aermacchi) самолета M-346 Master. Главным отличием М-346FA является установка бортовой РЛС Leonardo Grifo-346. Также самолет M-346FA оснащен бортовым комплексом обороны, аппаратурой передачи данных и имеет семь узлов внешней подвески для различного вооружения, при этом заявлена интеграция широкого спектра управляемого вооружения. Оборудование кабины M-346FA cоответствует стандарту М-346 Block 20 и включает широкоформатные индикаторы, низкопрофильный индикатор на фоне лобового стекла, систему управления оружием, новую навигационную систему, новые радиостанции и нашлемную систему прицеливания.

Нигерия стала вторым заказчиком самолетов версии M-346FA после Туркмении, получившей четыре самолета в 2021 году, В мае 2025 года также Австрия подписала контракт на закупку 12 самолётов M-346FA, с опционом еще на 12 самолётов, с началом поставок в 2027 году. В июле 2026 года Индонезия подписала контракт на приобретение 12 самолётов, обозначенных как M-346F Block 20, что, как можно понять, является ребрендингом модификации М-346FA.

Один из трех первых полученных ВВС Нигерии учебно-боевых самолётов Leonardo M-346FA Master на предприятии авиационного подразделения итальянской компании Leonardo в Венегоно-Супериоре, 27.07.2026 (с) ВВС Нигерии

Третий построенный для ВВС Нигерии учебно-боевой самолёт Leonardo M-346FA Master (нигерийский бортовой номер NAF-03, итальянский номер CSX55290) во время летных испытаний на предприятии авиационного подразделения итальянской компании Leonardo в Венегоно-Супериоре, 27.04.2026 (с) Tiziano Capenti / @aplace2land

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Индонезия
Нигерия
Туркменистан
Продукция
M-346
Компании
Leonardo
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