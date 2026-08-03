Заремба: установка лазерного разминирования разрушает боеприпас без подрыва
Краткий пересказ от РИА ИИ
- Установка лазерного разминирования на робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас, прожигая взрывчатое вещество под слоем грунта.
- Лазерные роботы уже способны выжигать беспилотники.
- Турели становятся настолько точными, что могут удерживать пятно света на беспилотнике на расстоянии километра.
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Установка лазерного разминирования на наземном робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас без подрыва, прожигая взрывчатое вещество даже под слоем грунта, рассказал эксперт программы народного фронта "Кулибин-Клуб" Олег Заремба.
Он добавил, что лазерные роботы уже сегодня выжигают беспилотники.
"Нужно удержать какое-то время, хотя бы секунды, пятно на беспилотном аппарате, на том месте, которое хочешь поразить. Поэтому идет эволюция. Сегодня турели уже становятся настолько точные, что даже на расстоянии километра они в состоянии пятнышко света диаметром несколько миллиметров или сантиметров удержать прямо в этой точке", - заключил эксперт.