Эксперт рассказал, как лазерные роботы разрушают боеприпасы

Заремба: установка лазерного разминирования разрушает боеприпас без подрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ

Установка лазерного разминирования на робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас, прожигая взрывчатое вещество под слоем грунта.

Лазерные роботы уже способны выжигать беспилотники.

Турели становятся настолько точными, что могут удерживать пятно света на беспилотнике на расстоянии километра.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Установка лазерного разминирования на наземном робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас без подрыва, прожигая взрывчатое вещество даже под слоем грунта, рассказал эксперт программы народного фронта "Кулибин-Клуб" Олег Заремба.

"Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее", - сказал Заремба в эфире телеканала "Звезда".

Он добавил, что лазерные роботы уже сегодня выжигают беспилотники.

"Нужно удержать какое-то время, хотя бы секунды, пятно на беспилотном аппарате, на том месте, которое хочешь поразить. Поэтому идет эволюция. Сегодня турели уже становятся настолько точные, что даже на расстоянии километра они в состоянии пятнышко света диаметром несколько миллиметров или сантиметров удержать прямо в этой точке", - заключил эксперт.