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РИА Новости

Эксперт рассказал, как лазерные роботы разрушают боеприпасы

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Мобильный инженерный комплекс разминирования
Мобильный инженерный комплекс разминирования.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Заремба: установка лазерного разминирования разрушает боеприпас без подрыва

Краткий пересказ от РИА ИИ

  • Установка лазерного разминирования на робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас, прожигая взрывчатое вещество под слоем грунта.
  • Лазерные роботы уже способны выжигать беспилотники.
  • Турели становятся настолько точными, что могут удерживать пятно света на беспилотнике на расстоянии километра.

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Установка лазерного разминирования на наземном робототехническом комплексе "Курьер" разрушает боеприпас без подрыва, прожигая взрывчатое вещество даже под слоем грунта, рассказал эксперт программы народного фронта "Кулибин-Клуб" Олег Заремба.

"Даже 10-сантиметровый слой керамики, он прожигается высокомощным лазером и выжигает взрывчатое вещество в гранате, мине, снаряде и так далее", - сказал Заремба в эфире телеканала "Звезда".

Он добавил, что лазерные роботы уже сегодня выжигают беспилотники.

"Нужно удержать какое-то время, хотя бы секунды, пятно на беспилотном аппарате, на том месте, которое хочешь поразить. Поэтому идет эволюция. Сегодня турели уже становятся настолько точные, что даже на расстоянии километра они в состоянии пятнышко света диаметром несколько миллиметров или сантиметров удержать прямо в этой точке", - заключил эксперт.

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