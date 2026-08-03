Положения о пошлинах грозят провалом долгожданных санкций против России (Reuters, Великобритания)

Reuters: пошлины Трампа поставили под угрозу новые санкции против России

В Конгрессе США пытаются протолкнуть новые санкции против России, пишет Reuters. Чтобы задобрить Трампа, авторы законопроекта хотят расширить торговые полномочия президента. В Вашингтоне растут опасения: "подарок" может ударить по экономике Штатов.

Андреа Шалал (Andrea Shalal), Патриция Зенгерле (Patricia Zengerle)

Вашингтон — Законопроект о санкциях против России, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом*, столкнулся с трудностями в Конгрессе: демократы и часть республиканцев встревожены новыми торговыми полномочиями, которыми он наделит президента Дональда Трампа.

Многие демократы, некоторые республиканцы и отраслевики недовольны положением давно забуксовавшего законопроекта, позволяющего Трампу карать высокими пошлинами страны за закупки больших объемов российской нефти и газа или за помощь в обходе санкций.

Законопроект предусматривает санкции против российских чиновников и 100-процентные пошлины против пяти крупнейших импортеров российской сырой нефти и газа и пяти ведущих стран, которые помогают Москве обходить санкции США и косвенно продолжают финансировать ее спецоперацию на Украине, продолжающуюся уже пятый год.

Эти страны не упоминаются в законопроекте прямо, но, скорее всего, в их числе окажутся Китай, Индия, возможно, некоторые европейские страны и Япония.

Скоропостижно скончавшийся в начале этого месяца Грэм* продавливал законопроект более года, но лишь в последние недели заручился поддержкой Трампа, поскольку президент-республиканец уверовал в Украину и, наоборот, все сильнее разочаровывался в Москве.

Положения о пошлинах стали для Белого дома тем важнее после того, как Верховный суд США в феврале отменил "ответные" пошлины Трампа в размере от 10% до 50%, введенные в прошлом году. Это вынудило администрацию искать новые рычаги давления.

Законопроект о санкциях также наделит президента правом отменить санкции в отношении России в любой момент по неуказанным соображениям национальной безопасности — против этого выступают проукраинские демократы, учитывая переменчивые взгляды Трампа на Россию и Украину.

Законопроект также продлевает на пять лет энергетические и оружейные санкции против Ирана, впервые введенные в 1996 году и истекающие в этом году. Эта мера была добавлена с тем, чтобы заручиться поддержкой Трампа. На этой неделе президент США потребовал, чтобы в законопроект также вошли пошлины против Ирана, хотя объем торговли между Вашингтоном и Тегераном практически равен нулю.

Поскольку опросы общественного мнения предвещают, что на ноябрьских выборах в Конгресс демократы могут получить большинство в Палате представителей и, возможно, даже в Сенате, некоторые законодатели предпочли бы повременить с беспрецедентными санкциями против России — пока демократы не обретут больше полномочий.

Сенат может дать добро, а Палата представителей может и воспротивиться

Законопроект был принят на процедурных голосованиях во вторник и среду при подавляющей двухпартийной поддержке в Сенате США. Законодатели назвали это данью памяти Грэма*.

Помощники Конгресса заявили, что он вполне может получить полное одобрение Сената до каникул, когда сенаторы разъедутся по своим округам на следующей неделе.

Однако законопроект, переименованный в честь Грэма*, столкнулся с серьезными трудностями в Палате представителей, которая уже ушла каникулы до 31 августа.

Некоторые высокопоставленные демократы уже выступили против.

Сенатор Рон Уайден и член Палаты представителей Ричард Нил, ведущие демократы в комитетах обеих палат по торговле, раскритиковали законопроект за расширение полномочий Трампа в вопросе пошлин — по их словам, они грозят спровоцировать в США инфляцию.

"Нет никаких сомнений в том, что правительство США должно принять более решительные меры против покупателей российских энергоносителей, которые поддерживают неоправданные боевые действия на Украине. Но последняя редакция Закона о санкциях против России сулит лишь бедлам и повышение пошлин", — говорится в их совместном заявлении.

Законопроект встревожил даже некоторых республиканцев.

Маюр Патель, бывший помощник конгрессмена-республиканца, а ныне сотрудник юридической фирмы Hogan Lovells Cadwalader, сомневается в том, что законопроект будет принят Палатой представителей в этом году, учитывая приближающийся предвыборный сезон и сохраняющийся скепсис республиканцев насчет размаха пошлин Трампа.

Патель сказал, что многие республиканцы в Конгрессе по-прежнему встревожены прошлыми высокими пошлинами Трампа, и многие из них активно продавливали разного рода исключения — в частности, временное послабление для фосфорных удобрений из Марокко, чтобы предотвратить дефицит, образовавшийся из-за войны в Иране.

Сенатор Рэнд Пол, единственный республиканец, голосовавший во вторник против законопроекта, заявил, что предложит поправку, ограничивающую полномочия Трампа по вводу пошлин, — и его примеру могут последовать другие.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина в четверг заявила, что Украине необходимы скорые шаги до наступления зимы.

"Вы прекрасно знаете, что пошлины на сегодняшний день — вопрос узкоспециализированный, поэтому мы надеемся, что он никого не отвлечет от реального замысла законопроекта", — заявила она на мероприятии, организованном изданием The Christian Science Monitor.

Новый прецедент

Помимо опасений, что законопроект взвинтит в стране инфляцию, эксперты по санкциям и пошлинам отмечают, что он даст президентам возможность воздействовать на страны с помощью вторичных пошлин, а не просто мерами против физических и юридических лиц, уличенных в пособничестве обходу санкций. Законопроект предусматривает прекращение этих полномочий через пять лет, но эксперты отмечают, что правительства редко от них отказываются.

По словам одного западного дипломата, расширенные полномочия в грозят подорвать многостороннее сотрудничество, включая коалицию из более чем 40 стран под началом США, которая ввела санкции против России после ввода войск на Украину.

Сторонники законопроекта утверждают: оговорка о прекращении сроков действия пошлин сужает формулировки настолько, что нанесет ущерб энергетическим доходам российской казны без каких бы то ни было "побочных эффектов".

Джесс Ховерсен, бывший высокопоставленный чиновник правительства США, а ныне главный экономист инфраструктурного банка Column, заявил, что законопроект, в случае принятия, станет своего "кувалдой", которая может сломать двусторонние экономические отношения.

"Предусмотренные в законопроекте вторичные пошлины — инструмент гораздо более жесткий. Пошлины будут всеобъемлющими и коснутся всех без исключения товаров из страны, обвиненной в торговле энергоносителями с Россией или обходе санкций", — заключил Ховерсен.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.