Ростех начал программу жарких испытаний Ил-114-300

Для их проведения лайнер совершил перелет в Бухару, где запланировано более 30 полетов

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 Объединенной авиастроительной корпорации совершил беспосадочный перелет из подмосковного Жуковского в Бухару (Узбекистан), преодолев более 2,7 тысяч километров за 6 часов 15 минут.

В республике запланировано более 30 полетов в рамках дополнительных сертификационных испытаний. Главная цель — подтвердить, что в условиях экстремально высоких температур все системы воздушного судна работают штатно.

Инженеры детально проверят, как поведут себя силовая установка, авионика, вспомогательные системы и даже интерьер салона.