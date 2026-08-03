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Техкульт

Тросовый дрон Heone-X способен осветить до 1000 квадратных метров земли

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Дрон Heone-X

Дрон Heone-X с мощными светодиодными панелями способен зависать в воздухе и обеспечивать непрерывное освещение пространства на протяжении целых суток. В отличие от стационарных источников света, этот летающий фонарь не требует опоры и не привлекает мошек к столу или палатке, поскольку находится на высоте до десяти метров, одновременно освещая площадь около тысячи квадратных метров.

Главная техническая особенность устройства – его привязной характер. Дрон соединен тросом с наземной электростанцией, которая не только удерживает его в воздухе, но и служит источником питания. Эта станция имеет емкость 480 Вт·ч и оснащена множеством разъемов, включая USB-порты, что позволяет использовать ее для зарядки смартфонов, навигаторов и прочего снаряжения. Управление взлетом и посадкой максимально автоматизировано: достаточно одного касания кнопки, а специальная лебедка убирает трос обратно в корпус по завершении работы.

Дрон Heone-X

Для управления дроном предусмотрено сразу несколько способов: можно использовать панель на самой силовой станции, мобильное приложение или отдельный джойстик. Возможности регулировки яркости позволяют адаптировать световой поток к конкретным задачам – будь то ночная рыбалка, вечерняя игра в активные игры или просто уютный ужин под открытым небом. При этом мягкий рассеянный свет сверху создает комфортную атмосферу и не слепит глаза. В настоящий момент проект проходит краудфандинговую кампанию на платформе Kickstarter. Базовая комплектация, включающая сам дрон и силовую станцию, предлагается по цене 819 долларов. При успешном сборе средств первые поставки по всему миру запланированы на ноябрь 2026 года.

Александр Козырев

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