Оптический модуль позволяет «Герани-4 Сикер» точнее поражать порты и суда

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Российские разработчики снова модернизировали дроны-камикадзе типа «Герань», на этот раз речь идет о реактивной версии «Герань-4 Сикер». Об этом сообщают украинские ресурсы.

Появившаяся в начале мая этого года новая версия ударного дрона «Герань-4 Сикер» уже прошла модернизацию, получив оптико-электронную систему наведения. Как сообщают украинские эксперты, дрон оборудовали компактным оптическим модулем с системой донаведения, позволяющей поразить цель даже в случае потери связи. Это сразу увеличило эффективность ударов данных беспилотников.

Как подчеркивают украинцы, модернизированную «Герань-4 Сикер» ВС РФ активно применяют для ударов по черноморским портам Украины, а также для атак на грузовые корабли. Из-за высокой скорости ее очень тяжело сбить дронами-перехватчиками, а также средствами поражения мобильных огневых групп. Кроме того, усиленная конструкция планера позволяет беспилотнику свободно маневрировать на высоких скоростях.

Между тем появилась информация, что некоторые российские «Герани-2» начали оборудовать лазерным дальномером. Это делается для воздушного подрыва боевой части при подлете к цели, что позволяет накрыть гораздо большую территорию.

На завершающем этапе полёта дальномер в реальном времени измеряет точное расстояние до поверхности земли или объекта. При достижении оптимальной высоты электроника инициирует подрыв боеприпаса в воздухе.