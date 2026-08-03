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Военное обозрение

Украинский Штилерман угрожает Ирану ударами ракет «Фламинго»

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Источник изображения: topwar.ru

Глава украинской компании Fire Point Денис Штилерман сделал публикацию с прямыми угрозами в адрес Ирана. Компания, как известно, производит ракеты «Фламинго» и ударные дроны серии FP.

К сообщению приложена иллюстрация: розовые фламинго летят по дуге, соединяющей Украину с Ираном. На изображении присутствует логотип компании и провокационная подпись:

Живут ли «Фламинго» в Иране? Мы скоро узнаем.

В тексте поста Штилерман заявил: «Мы напоминаем всем, кто угрожает Украине ракетами: наши «Фламинго» могут пролететь 3000 км».

Источник изображения: topwar.ru

Это не первая подобная риторика главы Fire Point. Ранее он уже обещал нанести удар баллистическими ракетами по Москве уже этой осенью, а также угрожал уничтожить крупнейшие российские маркетплейсы.

Между тем иранские ракеты полностью покрывают территорию Украины - от Харькова и Полтавы до Львова и Тернополя. Решительность Тегерана в вопросах нанесения ответных ударов хорошо известна. Поэтому Штилерман вполне может в скором времени узнать, живут ли на Украине «Хорремшехры»...

Напомним, что минувшей ночью Украина использовала выдаваемые за свою разработку ракеты «Фламинго» при ударах по территории России. Одна из таких ракет в ночь на 2 августа была сбита над Воронежской областью.

Возвращаясь к теме Ирана, отметим, что Трамп отменил анонсированный удар по Исламской Республике. Однако не будем упускать из вида тот факт, что США вполне могут надавить на ту же Украину, чтобы теперь уже её руками пытаться продолжить свою грязную работу - в отношении Ирана.

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Страны
Иран
Россия
США
Украина
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