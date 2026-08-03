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Военное обозрение

В США представили новую оптическую технологию обнаружения небольших БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Elio представила новую адаптивную оптическую технологию, при помощи которой существенно облегчается обнаружение небольших беспилотников и других малозаметных объектов в сложных погодных условиях.

Система позволяет искусственному интеллекту управлять процессом сбора данных, динамически изменяя способ обработки поступающего света в зависимости от изменения обстановки и текущих задач. При этом обработка сигнала происходит еще до того, как он достигает сенсора изображения. Искусственный интеллект адаптирует оптические датчики для распознавания объектов в соответствии с их физическими характеристиками, а не полагаясь на традиционные изображения, основанные на пикселях.

Этот подход может улучшить отслеживание быстро движущихся воздушных целей в темноте, тумане или густом дыму, одновременно с этим снижая необходимость использования специализированных датчиков. Кроме того, он позволяет одному модулю сбора данных одновременно выполнять несколько функций.

В то же время дрон MQ-9 Reaper предполагают превратить в платформу противодействия БПЛА-камикадзе и безэкипажным катерам. В ходе демонстрационных пусков выпущенные с MQ-9 Reaper 70-мм ракеты Advanced Precision Kill Weapon System с лазерным наведением успешно поражали как наземные, так и воздушные цели. Основной акцент при интеграции APKWS на платформу MQ-9A сделан на создании экономичного и эффективного инструмента противодействия БПЛА, что особенно актуально в условиях нарастающей угрозы массовых дроновых атак.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
APKWS
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
AI
БПЛА
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