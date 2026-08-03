Войти
Военное обозрение

Противник заявляет о применении ВС РФ «новых неопознанных» беспилотников

265
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Украинская сторона заявляет, что армия России начала применять новые типы беспилотников, опознать которые пока не удается.

Бывший советник украинского министра обороны, позиционирующий себя как эксперт по связи Сергей Бескрестнов опубликовал нечеткие фото этих новых беспилотников и посетовал, что характеристики этих БПЛА пока остаются неизвестными. Судя по опубликованным противником фотографиям, новые беспилотники представляют собой БПЛА самолетного типа и, вероятнее всего, предназначены для нанесения ударов вглубь вражеской территории.

Между тем ГУР МО Украины отмечает, что Россия перешла к серийному производству новых модификаций крылатой ракеты «Бандероль». По информации противника, ракеты образца 2026 года были модернизированы и значительно отличаются от изделий образца прошлого года. Сообщается, что теперь «Бандероль» несет боевую часть массой 150 кг, летит на расстояние 350-450 км и развивает скорость до 550-600 км/ч. При этом высокая скорость полета «Бандероли» является сейчас основной проблемой для ВСУ, поскольку имеющиеся у украинской стороны дроны-перехватчики не способны догнать ракету, а достаточного для отражения атак ВС РФ количества ЗУР у Украины попросту нет.

«Бандероль», разработка которой началась в 2021 году, прекрасно заполняет пробел между дешевыми и относительно медленными дронами семейства «Герань» и крылатыми ракетами Х-101. «Получатели» отмечают, что сейчас около 80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Южный, наносятся именно «Бандеролями». В качестве носителей боеприпаса теперь выступают не только БПЛА «Орион» и вертолеты Ми-28, но и наземные пусковые установки, размещенные на территории Крыма.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МИ-28
Орион БПЛА
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 16:37
  • 1
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 02.08 05:13
  • 16351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"
  • 02.08 04:35
  • 0
Комментарий к "Что не так у Маркса с «эксплуатацией»"
  • 01.08 19:13
  • 0
Комментарий к "Почему гуманитарию так сложно найти общий язык с техническими специалистами? Я одна такая? Есть ли вообще решение?"
  • 01.08 06:43
  • 0
Комментарий к "Так какую же всё-таки роль сыграл Ленд-лиз"
  • 01.08 02:20
  • 0
Об эсминцах, раз уж пошел разговор о возобновлении их постройки в РФ
  • 01.08 00:27
  • 0
Комментарий к "Один стационарный С-200 закрывал площадь сорока дивизионов С-75"
  • 31.07 19:20
  • 0
Комментарий к "Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ"
  • 31.07 19:02
  • 2
Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)
  • 31.07 18:51
  • 0
Комментарий к "Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.07 18:09
  • 1
Госкомвоенпром: ОАО "АЛЕВКУРП" усовершенствовало оптико-электронную систему для ЗРК
  • 31.07 18:00
  • 1
Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ