Противник заявляет о применении ВС РФ «новых неопознанных» беспилотников

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Украинская сторона заявляет, что армия России начала применять новые типы беспилотников, опознать которые пока не удается.

Бывший советник украинского министра обороны, позиционирующий себя как эксперт по связи Сергей Бескрестнов опубликовал нечеткие фото этих новых беспилотников и посетовал, что характеристики этих БПЛА пока остаются неизвестными. Судя по опубликованным противником фотографиям, новые беспилотники представляют собой БПЛА самолетного типа и, вероятнее всего, предназначены для нанесения ударов вглубь вражеской территории.

Между тем ГУР МО Украины отмечает, что Россия перешла к серийному производству новых модификаций крылатой ракеты «Бандероль». По информации противника, ракеты образца 2026 года были модернизированы и значительно отличаются от изделий образца прошлого года. Сообщается, что теперь «Бандероль» несет боевую часть массой 150 кг, летит на расстояние 350-450 км и развивает скорость до 550-600 км/ч. При этом высокая скорость полета «Бандероли» является сейчас основной проблемой для ВСУ, поскольку имеющиеся у украинской стороны дроны-перехватчики не способны догнать ракету, а достаточного для отражения атак ВС РФ количества ЗУР у Украины попросту нет.

«Бандероль», разработка которой началась в 2021 году, прекрасно заполняет пробел между дешевыми и относительно медленными дронами семейства «Герань» и крылатыми ракетами Х-101. «Получатели» отмечают, что сейчас около 80% ударов по портам Одессы, включая соседние Черноморск и Южный, наносятся именно «Бандеролями». В качестве носителей боеприпаса теперь выступают не только БПЛА «Орион» и вертолеты Ми-28, но и наземные пусковые установки, размещенные на территории Крыма.