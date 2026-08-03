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Военное обозрение

Противник обеспокоен возможностями российского аналога Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине чрезвычайно встревожены возможностями российской спутниковой системы «Рассвет», фактически являющейся отечественным аналогом американского Starlink. Противник отмечает, что спутники, выведенные на данном этапе на орбиту, несмотря на свою относительную немногочисленность, уже обеспечивает устойчивую связь над территорией Украины.

По оценкам украинских специалистов по спутниковой связи, спутники «Рассвет-3», разработанные компанией «Бюро-1440», уже способны обеспечивать как минимум два «окна» связи в сутки продолжительностью более часа каждое. По оценкам противника, спутники первого запуска уже завершили развертывание в рабочую формацию, группировка из 12 спутников вышла на орбиту 550 км и еще 3 находятся в процессе подъема. Таким образом, в настоящее время уже фактически сформирована цепочка с хорошим покрытием, достаточным для обеспечения устойчивой связи.

Кроме того, в Киеве отмечают, что в связи с запуском второй серии спутников «Рассвет» не позднее октября-ноября текущего года можно ожидать появления дополнительных «окон связи». При этом полноценное функционирование спутниковой группировки намечено на 2027 год, когда количество выведенных на орбиту аппаратов достигнет 250.

Разработчик системы — компания «Бюро 1440» — также готовится к серийному производству спутниковых терминалов. Предполагается, что такие устройства смогут использоваться в том числе в военной сфере, включая их установку на беспилотники.

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