После модернизации украинского НРК Protector его грузоподъёмность удвоилась

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Военная промышленность Украины регулярно совершенствует свою продукцию. Так, после модернизации украинского наземного роботизированного комплекса (НРК) Protector его грузоподъёмность удвоилась.

Об этом сообщили в компании «Украинская бронетехника», выпускающей данную платформу.

Производитель утверждает, что НРК способен перевозить до 1480 килограммов полезной нагрузки вместо заявленных ранее 770 кг.

Решение о внесении изменений в технические характеристики принято на основе анализа результатов эксплуатации, которые показали, что фактические возможности платформы существенно превышают заявленные. Кроме того, конструкцию НРК существенно доработали. В частности, для обеспечения стабильной работы и увеличения грузоподъёмности комплекс дополнительно оборудовали пневмоподушкой в задней подвеске.

Также была модернизирована система связи. К основному каналу Starlink добавили LTE-связь. Это обеспечило комплексу дополнительный канал коммуникации и повысило надёжность работы НРК в разных условиях.

Специалист по сопровождению проектов компании-производителя Анастасия отметила по этому поводу:

Мы постоянно совершенствуем нашу технику, опираясь на опыт её реального применения.

На данный момент ВСУ активно применяют такие комплексы на передовой. В частности, они стоят на вооружении 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес». Обычно на неё возлагают логистические задачи, хотя она способна действовать и в качестве боевого робота.