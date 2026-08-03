Для действий в глубоком тылу: Франция получила серийный вертолёт NH90 «Спецназ»

Источник изображения: topwar.ru

В октябре 2020 года НАТО, действуя от имени Минобороны Франции, начало разработку вертолёта NH90 Forces Spéciales («Спецназ», или NH90 FS, также Standard 2), предназначенного для проведения специальных операций. Затем Париж заказал 18 машин для 4-го вертолётного полка спецназа (4e RHFS), а вторым крупным клиентом стала Испания, которая приобрела 31 машину (для армии, ВВС и флота).

Лётные испытания прототипа начались в июне 2024 года. 30 июля 2026 года компания Airbus Helicopters объявила о том, что первые серийные борта NH90 FS были официально переданы военному ведомству:

Этот новый стандарт основан на проверенных возможностях NH90 TTH и включает в себя революционные функции, разработанные специально для подразделений спецназначения. Теперь они смогут как никогда эффективно выполнять самые сложные задачи в наиболее враждебных условиях.

Вертолёт предназначен для глубокого проникновения на территорию противника, высадки коммандос и оказания огневой поддержки в условиях жёсткого радиоэлектронного и огневого противодействия. Главные отличия от базовой версии (Standard 1) состоят в глубокой модернизации бортового оборудования и фюзеляжа.

Источник изображения: topwar.ru

Машина получила оптико-электронную систему Euroflir 410 от Safran, которая обеспечивает тепловизионный обзор, наблюдение в ультрафиолетовом и ИК-диапазонах, а также имеет лазерный целеуказатель для наведения управляемого вооружения.

Вертолёт оборудован системой улучшенной видимости (DAS) Eurofl'eye от Safran, состоящей из распределённого комплекса датчиков, который проецирует панорамное изображение на цифровой шлем лётчика TopOwl от Thales, позволяя безопасно пилотировать и садиться в условиях «слепого» полёта (например, при песчаной буре, густом тумане, снегопаде, полной темноте).

NH90 FS имеет расширенные боевые возможности. Задние сдвижные окна увеличенного размера оснащаются турелями под крупнокалиберные или скорострельные пулемёты для самообороны и прикрытия десанта.

Источник изображения: topwar.ru

Оптимизирована система быстрого спуска по канатам (Fast Rope) для беспарашютного десантирования групп ССО. В обновлённую кабину добавлено рабочее место для третьего члена экипажа (стрелка или бортинженера) и установлена тактическая цифровая радиосистема коалиционной связи от SIAé.

Максимальная взлетная масса NH90 FS составляет 10,6 т, скорость до 320 км/ч, вместимость десанта от 14 до 20 экипированных бойцов, грузоподъёмность 2,5 т внутри кабины или 4 т на внешней подвеске. Имеется возможность установки внешних топливных баков по 500 кг.

Как пояснили в Минобороны Франции, поставка всех 18 заказанных машин ожидается до лета 2029 года:

Это позволит постепенно заменить вертолёты Caracal и Cougar в армии.