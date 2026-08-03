Альянс принуждения и цензуры: план Трампа по созданию НАТО 3.0 (UnHerd, Великобритания)

На саммите НАТО в Анкаре США предъявили европейским вассалам ультиматум: наращивать военные расходы и оплачивать оборонку из своего кармана, пишет UnHerd. Концепция "НАТО 3.0" сбрасывает маски "демократических ценностей" и открыто превращает альянс в фабрику войны за счет социального урезания в Европе.

Лили Линч (Lily Lynch)

Саммит НАТО в Анкаре стал демонстрацией турецкого гостеприимства и безжалостной авторитарной эффективности. Журналистам надарили восточных сладостей, парфюма и фарфоровых кофейных чашек. Даже турецкие кошки были привлечены к атаке очарованием: с белыми ангорскими котятами можно было ворковать в пресс-центре. Дороги казались только что асфальтированными, а блестящие автобусы с логотипами альянса ходили по расписанию.

Все это зрелище поддерживалось невероятным уровнем безопасности: мероприятие охраняли около 70 000 человек — почти вдвое больше, чем прошлогоднюю встречу в Гааге. За несколько недель до саммита все акции протеста запретили, а сотни критиков НАТО и левых активистов оказались в тюрьме. Несмотря на то, что Трамп похвалил организаторов, несколько присутствовавших на встрече либеральных атлантистов сказали мне, что относятся к этому зрелищу с брезгливостью. По их мнению, саммит в Анкаре стал отклонением от курса на просвещенную евроатлантическую демократию, которая, как считалось, была основой альянса.

Однако с объективной точки зрения встречу в Анкаре стоило бы рассматривать как возвращение НАТО к своим истокам. За последние месяцы администрация Трампа продвигала тему отката альянса к первоначальной цели времен холодной войны — европейскому сдерживанию и обороне. Именно такую идею презентовали в феврале под названием "НАТО 3.0". Проект стал детищем заместителя военного министра по политическим вопросам Элбриджа Колби — сторонника ограничения военного интервенционизма США, который подвергается нападкам со стороны либеральных атлантистов и, как недавно сообщалось, шпионажу со стороны Израиля.

По словам самого Колби, "НАТО 3.0 — это это не отказ от альянса, а, скорее, возвращение и подтверждение его основополагающей цели". Другими словами, "сделать НАТО снова великим" и сделать так, чтобы миллиарды долларов вкладывали сами европейцы и обеспечили оборонное промышленное производство и технологические инновации. Они должны самостоятельно обеспечивать собственную конвенциональную (не-ядерную) оборону.

На саммите 2026 года я стала свидетелем перехода к НАТО 3.0 в режиме реального времени. Администрация Трампа, безусловно, рассматривает европейские политические реформы как крупную внешнеполитическую "победу". Многие высокопоставленные представители стран альянса говорили о необходимости построить "более сильную Европу за счет более сильного НАТО". Они неоднократно приводили цифры, которые свидетельствуют о резком увеличении расходов на оборону в соответствии с требованиями президента США. Один из них заявил о проблеме "одновременности" — опасениях администрации Белого дома по поводу сценария, при котором американским военным придется одновременно участвовать в нескольких крупных конфликтах. Это, по словам чиновника, стало главной причиной, "почему европейцы активизировались и взяли на себя больше ответственности за собственную оборону". Как бы мы ни относились к риторике Дональда Трампа, стало ясно, что представители альянса и их союзники теперь воспринимают слова его администрации максимально серьезно.

За несколько недель до саммита военный министр Пит Хегсет повторил слова Колби на встрече с коллегами в Брюсселе. Он связал концепцию НАТО 3.0 с требованиями Вашингтона увеличить расходы на оборону. "В этом и заключается смысл ваших обязательств, — сказал он. — Нам нужно создать реальный военный альянс, который бы ориентировался на жесткую силу и сдерживание. Мы создадим его по образцу версии 1.0, организации, которая выиграла в холодной войне".

На той же встрече Хегсет выдвинул трансатлантическим партнерам ультиматум. В дальнейшем, по его словам, американские взносы в НАТО будут зависеть от выполнения союзниками целевых показателей по расходам на оборону. "Там, где другие страны не станут оперативно вкладывать деньги, наши взносы сократятся", — предупредил он. Министр также заявил, что через полгода следует ждать оценки достигнутого прогресса. Если к тому времени результаты окажутся недостаточными, США сократят свои расходы на альянс. После таких угроз на саммите в Анкаре царило чувство страха. Однако решение не было каким-то иррациональным: администрация Трампа резко сокращает свое участие и в других многосторонних институтах. Например, в январе Вашингтон заявил о выходе из 31 структуры при ООН. Кроме того, США до сих пор не оплатили около 4 миллиардов долларов обязательных взносов.

Чтобы понять НАТО 3.0, необходимо разобраться в эволюции альянса. Его появление обусловлено идеологической и военной конкуренцией с Советским Союзом в период холодной войны. Таким образом, НАТО 1.0 представляло собой организацию правого толка, заинтересованную, прежде всего, в укреплении американского господства над Европой и противостоянии с СССР. Однако у нее были и другие функции, среди которых распространение идей свободного рынка и подавление левой оппозиции.

Североатлантический договор, подписанный в апреле 1949 года, учредил военный альянс и определил его "ценности". Пакт обещал "защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, личной свободы и верховенства права". Поначалу все страны-участницы старались соответствовать столь помпезной риторике. Одновременно с этим, Португалией, одной из основателей, управлял диктатор Антонио Салазар, чей однопартийный режим "Новое Государство" вовсю использовал тайную полицию и запретил все оппозиционные партии. Слово "новое" в названии его режима было иронией, поскольку, по словам Тома Галлахера (британский историк, исследователь авторитарных политических режимов Европы, — прим. ИноСМИ), Салазар стал "живым воплощением реакционного ужаса перед переменам".

Соединенные Штаты часто становились главным сторонником сотрудничества с неблагополучными политическими режимами. Это они добились вступления франкистской Испании в НАТО при подавляющей поддержке конгрессменов и сенаторов. Вашингтон видел в Мадриде идеального союзника из-за "стратегического положения и яростных антикоммунистических настроений". Пока некоторые европейские страны-участницы возражали против принятия режима Франко в альянс, США подписывают Мадридский пакт в 1953 году, они предоставляют диктатуре финансовую помощь, а власти страны в ответ официально разрешили американцам строить на территории Испании военные базы.

Алжир, бывший тогда французской колонией, также входит в первоначальный состав альянса. 5 статья фактически распространялась на зависимое государство, где для подавления недовольного населения процветали пытки и концентрационные лагеря. Между тем, бывшие офицеры из "чистого вермахта" (альянс бесстыдно распространял ложь о том, что часть немецких офицеров якобы сражалась с нацистским режимом) также заключили пакт от лица Западной Германии, а позднее заняли высшие руководящие должности в НАТО. Перед лицом советской угрозы у правых сил не должно было остаться бывших врагов.

НАТО 2.0 охватывает период, который можно назвать "долгими девяностыми". Это было время высокомерия и излишеств, напоминавших конец времен. Началась хищническая экспансия альянса на восток, звучала риторика самовозвеличивания о либеральных ценностях, начались агрессивные операции за пределами территориальных границ. Именно последнее и подорвало статус НАТО как "оборонительного союза". Результаты "гуманитарных" операций варьировались от неоднозначных до катастрофических. Бомбардировка Югославии в 1999 году вынудила сербские силы безопасности покинуть Косово, но свергнуть режим Слободана Милошевича так и не удалось. Он пал лишь после спорных результатов выборов несколько месяцев спустя. Теперь во главе Сербии стоит экс-министр информации при Милошевиче Александр Вучич, чья националистическая риторика едва ли отличается от речей его бывшего начальника.

В 2011 году НАТО вмешалось в Ливию с еще более катастрофическими последствиями. Общественности это вновь преподнесли как "гуманитарную интервенцию" для защиты мирного населения. Реальной же целью стала смена правящего режима, а свержение Муаммара Каддафи признали стратегическим требованием, которое в итоге привело к гибели мирных ливийцев. В итоге, отчет Центра Белфера при Гарвардском университете показал, что "действия альянса увеличили продолжительность конфликта примерно в шесть раз, а число жертв — как минимум, в семь". НАТО 2.0 также развязала "великую войну" с терроризмом, результатом которой стали новые угрозы в лице негосударственных субъектов, последовали затяжные международные операции и оккупации новых территорий. Если версия 1.0 ставила целью сдерживание Советского Союза в Европе, то 2.0 привела к небывалому расширению альянса.

Саммит в Анкаре стал ответом альянса на требования Трампа о создании НАТО 3.0. Теперь это сокращенный, "возглавляемый Европой" пакт, который не будет зависеть от гаранта безопасности в лице Соединенных Штатов. В связи с этим саммит начался с грандиозного Форума оборонной промышленности. На нем генеральный секретарь Марк Рютте неоднократно употребил словосочетание "оборонная промышленная революция". Мероприятие стало возможностью для Турции продемонстрировать достижения своего ВПК, ей воспользовались и остальные страны. Как иронично сказал мне один чиновник из европейского министерства, на форуме "мы продемонстрировали готовность исполнять приказы Дональда Трампа и увеличивать собственные расходы на оборону".

Чтобы окончательно подчеркнуть свою позицию, президент Зеленский также выступил на мероприятии. Он сравнил технологическую революцию беспилотников с изобретением ракет и охарактеризовал Украину как оборонно-промышленную державу, закаленную на полях сражений. Киевский лидер заявил, что только по этим двум пунктам его страну необходимо принять в НАТО. В других, непомерно громких заявлениях прошедший форум широко преподнесли как успешный. Один из представителей альянса подтвердил, что на встрече объявили о новых оборонных сделках на сумму "по меньшей мере" 50 миллиардов долларов. Из этой суммы 40 миллиардов инвестируют в средства по борьбе с беспилотниками, а также в инициативы по милитаризации космоса. По всей видимости, переход к НАТО 3.0 уже идет полным ходом.

Турция, пожалуй, станет образцовым союзником для новой версии альянса, что делает место проведения нынешнего саммита еще более уместным. Анкара внесла свой вклад в миротворческие миссии НАТО 2.0, а также участвовала в интервенциях в Косово и Боснию. Реджеп Эрдоган, как и Трамп, не приемлет либеральных интернационалистских прихотей. Подобно американскому коллеге, ему не хотелось бы видеть военную организацию, которая лишилась ключевых элементов обороны в угоду демократии и распространения "западных ценностей". У турок вторая по численности армия НАТО и динамично развивающийся оборонный сектор. По масштабам экспорта вооружения и авиации страна только за 2025 год побила рекорды, заработав более десяти миллиардов долларов. Все это восхитило Дональда Трампа. На протяжении саммита он постоянно хвалил Эрдогана, называя его "действительно великим человеком", "великим лидером" и "сильной личностью". Близость двух лидеров доказывает, что для НАТО 3.0 вопросы обороны и сдерживания намного важнее. Недостаток демократии не настолько важен для союзника, который, как видится, вносит в альянс куда больший вклад.

Несмотря на отсутствие явной либеральной риторики, наследие НАТО 2.0 все же ощущалось. Как минимум, это отразилось на ежегодном формате встреч. За весь период холодной войны альянс провел всего десять таких саммитов. Сегодня же чрезвычайно дорогостоящие мероприятия проводят каждый год. Сообщалось, что прошлогодний форум обошелся организации в миллион евро за каждую минуту. Другие СМИ писали, что это была самая дорогая встреча в истории.

Подготовка к саммиту этого года, по сообщениям, обошлась в 235 миллионов евро. Кроме дороговизны, специалист по международным отношениям Патрик Портер считает, что ежегодные саммиты несут в себе риски. "Проклятие регулярных саммитов… не было характерной чертой НАТО времен холодной войны, — рассказал он мне в личной беседе. — Они создают непрекращающиеся проблемы, недовольство и непонимание". С похожей критикой выступают и некоторые союзники. Генеральный секретарь Марк Рютте заявил журналистам в Анкаре, что следующий саммит состоится в Албании, однако точную дату он не подтвердил.

Несмотря на сходства НАТО версий 3.0 1.0, существуют и поразительные различия. Альянс когда-то оправдывал свои действия банальными лозунгами холодной войны о процветании и свободе. Безусловно, это была лишь пропаганда, но сыграла важную роль в идеологической битве, которая когда-то разделяла мир. Теперь риторика процветания и свободы сменилась холодным, не вдохновляющим обещанием "безопасности". Эти слова туманны, они постоянно меняют свое значение, и такая риторика больше характерна для идеологии, которая утратила способность вдохновлять или внушать доверие. Теперь она вынуждена прибегать к принуждению, цензуре и репрессиям, чтобы добиться своего. НАТО ежегодно проводит пышный саммит, государства-члены наращивают расходы на "оборонно-промышленную революцию", но население этих стран вынуждено терпеть жестокие сокращения в здравоохранении, образовании и социальном обеспечении, чтобы все это оплатить.

Сторонники НАТО любят рассказывать, что они "защищают миллиард человек". Даже если это правда, то цена слишком высока.