Глубина постройки: каким будет подводный флот США и Великобритании в 2030-е

Западные страны выделяют новое финансирование на строительство атомных субмарин

США выделяют рекордные суммы на программу строительства атомных подводных лодок. Причем речь идет как о ракетных, так и об ударных кораблях. Великобритания также вкладывается в новый этап строительства своего ракетного подводного флота. Что именно и как развивается сегодня в западном подводном кораблестроении, с какими рисками сталкиваются программы строительства новых субмарин, как они могут изменить баланс сил на море и чем на это способен ответить Военно-морской флот России — в материале «Известий».

Как будут развиваться подводные силы США и Великобритании

ВМС США заключили контракты на сумму $76,6 млрд с основными производителями атомных подводных лодок. Это одна из крупнейших инвестиций в строительство подводного флота в истории Соединенных Штатов. Речь о программах строительства пяти дополнительных ракетных атомных подводных лодок класса Columbia второй серии, а также девяти ударных субмарин класса Virginia серии Block VI.

Фото: Global Look Press/Branden Bourque/Keystone Press Agency Источник изображения: iz.ru

Принятые ВМС США программы включают в себя финансирование развития задействованных для этого промышленных мощностей с заделом на будущую совместную американо-британо-австралийскую программу AUKUS. Вероятно, это самое крупное вливание средств в две крупнейшие компании, которые занимаются в США производством атомных подводных лодок, — Newport News Shipbuilding и General Dynamics Electric Boat. Они совместно ведут строительство каждого корабля, распределяя заказы между двумя верфями.

Крупносерийное совместное производство позволило ВМС США наладить выпуск лодок с постепенным улучшением каждой новой серии, но с сохранением преемственности конструкции основных базовых узлов. По состоянию на июль 2026 года компании поставили флоту 26 субмарин класса Virginia, а суммарный выпуск лодок этого типа станет рекордным для ВМС США.

Ракетные подводные лодки класса Columbia, конечно, считаются приоритетной для ВМС США программой, так как формируют основу одного из трех компонентов американской ядерной триады и будут заменять устаревающий флот подводных лодок класса Ohio уже в ближайшие годы.

Фото: Global Look Press/US Navy Источник изображения: iz.ru

Это тем более актуально, так как лодки класса Ohio начинают выводить из состава флота. 31 июля состоялась церемония вывода ПЛА Georgia из боевого состава подводных сил ВМС США. Лодка модернизирована из носителя баллистических ракет в носитель крылатых ракет Tomahawk и провела в строю 42 года. Ohio начинают покидать флот, и это означает конец целой эпохи для ВМС США. Ракетные ПЛА класса Columbia начнут заменять старые лодки. Они получат практически такой же ракетный комплекс с 16 баллистическими ракетами Trident II D5LE, что и старые Ohio.

Две субмарины первой серии ПЛАРБ Columbia уже находятся на этапе строительства. Передача флоту головного корабля — USS District of Columbia (SSBN-826) — ожидается в 2031 году. Далее флот должен получить не менее 12 подлодок этого класса как минимум двух серий. В настоящее время в Вашингтоне считают, что такого количества будет достаточно для выполнения задач стратегического ядерного сдерживания.

По другую сторону Атлантики, в Великобритании, также активно занялись строительством ракетных субмарин. В конце июля уже новое правительство выделило средства на очередной этап программы строительства собственных ракетных атомных подлодок класса Dreadnought. Объем финансирования составил £8,4 млрд. Всего в рамках программы планируется построить четыре стратегические субмарины водоизмещением около 17,2 тыс. т каждая, оснащенные баллистическими ракетами Trident II. Особенность британского морского ядерного щита в том, что здесь по соглашению с США с 1980-х годов используют американские баллистические ракеты с британскими термоядерными боеголовками. Ракетоносцы нового типа заменят устаревающие ПЛАРБ класса Vanguard уже в начале 2030-х годов. Общая стоимость программы замены ракетного подводного флота Великобритании может составить £31 млрд с резервом еще на £10 млрд, который заложен «на всякий случай».

Атомная подводная лодка HMS Vengeance Источник изображения: Фото: Getty Images/ Jane Barlow - PA Images

В общем, именно в 2030-е годы произойдет заметное обновление подводных флотов основных игроков в Атлантике, хотя для Соединенных Штатов все большую роль начинает играть противостояние с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И Пекин не оставляет Вашингтону никакого выбора — сейчас флот КНР строится рекордно высокими темпами и уже претендует на лидерство в Тихом океане. Америке тут есть о чем подумать, и вполне вероятно, что власти могут увеличить свои программы подводного судостроения в ближайшие годы.

Чем может ответить ВМФ РФ

Российский флот и его подводные силы сегодня значительно обновлены. Продолжается строительство кораблей новейших проектов. В течение 2020-х годов ожидается поступление в состав флота строящихся сейчас ракетных атомоходов проекта 955А «Борей-А». Всего в этом семействе на флоте будет минимум 12 ракетных подлодок. Вполне вероятно, что новых «Бореев» может стать и больше и серия ракетоносцев будет расширена. Каждая лодка несет 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава» разработки Московского института теплотехники с разделяющимися головными частями, оснащенными термоядерными боеголовками.

Атомный ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Но кроме самых современных «Бореев» в строю остаются и несколько атомных ракетных подлодок проекта 667БДРМ, каждая из которых несет 16 самых совершенных в мире жидкостных морских МБР типа Р-29РМУ. Эти ракеты отличаются высочайшим энергетически-массовым совершенством и позволяют поражать одним пуском несколько целей на межконтинентальной дальности. Вполне вероятно, что эта часть нашей ракетно-ядерной компоненты сохранится до 2030-х годов, а может быть, и дольше.

Одновременно для ВМФ России строятся многоцелевые ударные атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень», которые могут нести и торпеды, и разные варианты ракетного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон». 28 июля 2026 года в Северодвинске выведена из цеха очередная ПЛА К-563 «Ульяновск» этого проекта. Суммарно сейчас в строю ВМФ и в постройке уже девять ПЛА проекта 885М «Ясень-М», а всего будет построено не менее 12 подобных атомных подлодок. По своей новизне и боевым возможностям они ничем не уступают лучшим американским ударным атомным субмаринам, а по мощи своего ракетного залпа даже значительно превосходят их.

На вооружении ВМС США сейчас нет гиперзвуковых ракетных систем, и пока неясно, когда такие ракеты появятся на заокеанских подводных лодках. Так что к развитию американских подводных сил мы как минимум готовы.

Дмитрий Корнев