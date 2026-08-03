Боец ВС России оценил преимущества «Ланцета»

ТАСС: БПЛА «Ланцет» позволяет поражать цели без захода в зону ПВО противника

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» позволяет поражать цели без захода в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника. Преимущества российского дрона оценил техник беспилотных систем Вооруженных сил (ВС) России с позывным Физрук. Его слова передает ТАСС.

По словам техника, БПЛА успешно использовался для поражения реактивной системы залпового огня (РСЗО) противника, спрятанной в лесном массиве. «Расстояние от оператора до объекта составило более 20 километров», — уточнил боец.

Физрук добавил, что «уничтожение РСЗО лишает врага возможности наносить массированные удары по позициям подразделений ВС РФ и населенным пунктам».

Ранее компания ZALA в Telegram сообщила, что удар дрона-камикадзе комплекса ZALA «Ланцет» отдельной бригады спецназа группировки российских войск «Восток» сорвал ротацию Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

Также в июле Telegram-канал «Военная хроника» рассказал, что ВС России получили новую модификацию барражирующих боеприпасов «Ланцет», включающую новую антенну.