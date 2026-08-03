Войти
Деловая газета "Взгляд"

Глава немецкого MTU усомнился в совместном с Парижем создании двигателя

271
0
0
Двигатель Safran Aneto-1К
Вертолетный турбовальный двигатель Safran Aneto-1К.
Источник изображения: Safran Helicopters

Глава MTU усомнился в перспективах совместной разработки двигателя с Францией

Руководитель немецкого оборонного концерна MTU Aero Engines Йоханнес Буссманн выразил сомнения в возможности совместной разработки авиадвигателя с французской Safran.

Перспективы сотрудничества оказались под вопросом после провала европейского проекта истребителя нового поколения FCAS, передает РИА "Новости".

В начале июня канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о прекращении германо-французской программы, хотя позже говорил о планах сохранить технологические наработки.

"Возможно, что нам придется разрабатывать два совершенно разных двигателя. Если дело дойдет до этого, мы не сможем продолжать сотрудничество в нынешнем формате", – заявил Буссманн. При этом он уточнил, что взаимодействие компаний продлится как минимум до конца сентября.

Разногласия связаны с требованиями ВВС двух стран. Париж хочет получить компактный истребитель для авианосцев, тогда как Берлин ставит иные задачи. Стороны также не могут договориться о сроках реализации проекта, запущенного в 2017 году для замены самолетов Rafale и Eurofighter.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Франция договорились свернуть проект по разработке истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS).

Берлин приступил к консультациям с другими странами для поиска новых участников авиационного проекта.

Глава итальянского оборонного концерна Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь немецких партнеров к Глобальной программе боевой авиации (GCAP).

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Продукция
EF-2000
Rafale
Компании
Leonardo
Safran
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 16:37
  • 1
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 02.08 05:13
  • 16351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"
  • 02.08 04:35
  • 0
Комментарий к "Что не так у Маркса с «эксплуатацией»"
  • 01.08 19:13
  • 0
Комментарий к "Почему гуманитарию так сложно найти общий язык с техническими специалистами? Я одна такая? Есть ли вообще решение?"
  • 01.08 06:43
  • 0
Комментарий к "Так какую же всё-таки роль сыграл Ленд-лиз"
  • 01.08 02:20
  • 0
Об эсминцах, раз уж пошел разговор о возобновлении их постройки в РФ
  • 01.08 00:27
  • 0
Комментарий к "Один стационарный С-200 закрывал площадь сорока дивизионов С-75"
  • 31.07 19:20
  • 0
Комментарий к "Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ"
  • 31.07 19:02
  • 2
Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)
  • 31.07 18:51
  • 0
Комментарий к "Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.07 18:09
  • 1
Госкомвоенпром: ОАО "АЛЕВКУРП" усовершенствовало оптико-электронную систему для ЗРК
  • 31.07 18:00
  • 1
Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ