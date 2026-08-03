Войти
Lenta.ru

«Циркон» назвали лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

243
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

MWM: «Циркон» остается лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой

Российская крылатая ракета «Циркон» продолжает улучшаться. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

В публикации уточняется, что, по словам президента России Владимира Путина, работы над «Цирконом» идут полным ходом, а опыт реальных операций активно используется для улучшения систем наведения.

Издание отмечает, что данная ракета остается лучшей в мире серийной гиперзвуковой крылатой ракетой, которая может маневрировать в плотных слоях атмосферы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России с помощью ракет нанесли высокоточный удар по порту Одессы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 16:37
  • 1
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 02.08 05:13
  • 16351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"
  • 02.08 04:35
  • 0
Комментарий к "Что не так у Маркса с «эксплуатацией»"
  • 01.08 19:13
  • 0
Комментарий к "Почему гуманитарию так сложно найти общий язык с техническими специалистами? Я одна такая? Есть ли вообще решение?"
  • 01.08 06:43
  • 0
Комментарий к "Так какую же всё-таки роль сыграл Ленд-лиз"
  • 01.08 02:20
  • 0
Об эсминцах, раз уж пошел разговор о возобновлении их постройки в РФ
  • 01.08 00:27
  • 0
Комментарий к "Один стационарный С-200 закрывал площадь сорока дивизионов С-75"
  • 31.07 19:20
  • 0
Комментарий к "Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ"
  • 31.07 19:02
  • 2
Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)
  • 31.07 18:51
  • 0
Комментарий к "Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.07 18:09
  • 1
Госкомвоенпром: ОАО "АЛЕВКУРП" усовершенствовало оптико-электронную систему для ЗРК
  • 31.07 18:00
  • 1
Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ