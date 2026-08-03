Войти
Военное обозрение

ВСУ подтвердили использование немецких барражирующих боеприпасов HX-2

257
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ официально подтвердили применение барражирующих боеприпасов HX-2 немецкой компании Helsing на фронте. Как сообщают военнослужащие 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, эти дроны используются для ударов по бронетехнике, артиллерии и складам боеприпасов в ближнем тылу.

HX-2 весит 12 кг, несёт боевую часть массой 2,5 кг и способен развивать скорость до 220 км/ч. Его ключевая особенность – встроенный искусственный интеллект, который идентифицирует цели, отслеживает их и осуществляет донаведение на финальном участке атаки. Заявленная дальность полёта достигает 100 км.

Один экипаж, по данным ВСУ, способен совершать от пяти до семи вылетов в сутки. Всего для Украины заказано 6000 таких систем; стоимость одного экземпляра оценивается примерно в 17 тысяч евро. Таким образом, всего было затрачено около 102 млн евро.

Ранее сообщалось о технических проблемах и уязвимости HX-2 к российским средствам радиоэлектронной борьбы, а также о невысокой точности. Однако обнародованные кадры боевой работы позволяют предположить, что конструкция была доработана.

Также ранее Helsing уже поставляла ВСУ дроны HF-1 на базе платформы AQ 100 Bayonet. В январе 2026 года Bloomberg сообщал о проблемах, выявленных в ходе испытаний, но компания заявила, что удовлетворена результатами и продолжает дорабатывать дроны с учётом опыта применения на фронте. По данным NYT, успешность миссий HX-2 достигает 70%.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 16:37
  • 1
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 02.08 05:13
  • 16351
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"
  • 02.08 04:35
  • 0
Комментарий к "Что не так у Маркса с «эксплуатацией»"
  • 01.08 19:13
  • 0
Комментарий к "Почему гуманитарию так сложно найти общий язык с техническими специалистами? Я одна такая? Есть ли вообще решение?"
  • 01.08 06:43
  • 0
Комментарий к "Так какую же всё-таки роль сыграл Ленд-лиз"
  • 01.08 02:20
  • 0
Об эсминцах, раз уж пошел разговор о возобновлении их постройки в РФ
  • 01.08 00:27
  • 0
Комментарий к "Один стационарный С-200 закрывал площадь сорока дивизионов С-75"
  • 31.07 19:20
  • 0
Комментарий к "Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ"
  • 31.07 19:02
  • 2
Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)
  • 31.07 18:51
  • 0
Комментарий к "Россия объявила о первой за 40 лет программе создания эсминцев. Срочно требуются: океанские боевые корабли (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.07 18:09
  • 1
Госкомвоенпром: ОАО "АЛЕВКУРП" усовершенствовало оптико-электронную систему для ЗРК
  • 31.07 18:00
  • 1
Модернизацию атомного подводного флота назвали важнейшей задачей для развития ВМФ