ВСУ подтвердили использование немецких барражирующих боеприпасов HX-2

Источник изображения: topwar.ru

ВСУ официально подтвердили применение барражирующих боеприпасов HX-2 немецкой компании Helsing на фронте. Как сообщают военнослужащие 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, эти дроны используются для ударов по бронетехнике, артиллерии и складам боеприпасов в ближнем тылу.

HX-2 весит 12 кг, несёт боевую часть массой 2,5 кг и способен развивать скорость до 220 км/ч. Его ключевая особенность – встроенный искусственный интеллект, который идентифицирует цели, отслеживает их и осуществляет донаведение на финальном участке атаки. Заявленная дальность полёта достигает 100 км.

Один экипаж, по данным ВСУ, способен совершать от пяти до семи вылетов в сутки. Всего для Украины заказано 6000 таких систем; стоимость одного экземпляра оценивается примерно в 17 тысяч евро. Таким образом, всего было затрачено около 102 млн евро.

Ранее сообщалось о технических проблемах и уязвимости HX-2 к российским средствам радиоэлектронной борьбы, а также о невысокой точности. Однако обнародованные кадры боевой работы позволяют предположить, что конструкция была доработана.

Также ранее Helsing уже поставляла ВСУ дроны HF-1 на базе платформы AQ 100 Bayonet. В январе 2026 года Bloomberg сообщал о проблемах, выявленных в ходе испытаний, но компания заявила, что удовлетворена результатами и продолжает дорабатывать дроны с учётом опыта применения на фронте. По данным NYT, успешность миссий HX-2 достигает 70%.