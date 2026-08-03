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ЦАМТО

Rheinmetall модернизирует фрегат класса F123 ВМС Германии

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Фрегат Brandenburg проекта F123
Фрегат Brandenburg проекта F123.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 31 июля. Компания Rheinmetall 30 июля объявила о подписании в конце второго квартала 2026 года контракта на проведение модернизации 143-метрового фрегата Bayern класса F123 ВМС Германии.

Целью проекта является обеспечение боеготовности корабля, принятого на вооружение в 1996 году и адаптация его возможностей к современным требованиям.

Стоимость контракта оценивается в несколько сотен миллионов евро. Модернизация гарантирует боеготовность фрегата как минимум до 2035 года.

В рамках программы продления срока эксплуатации до 2029 года ключевые системы корабля будут модернизированы на предприятии Rheinmetall Neue Jadewerft в Вильгельмсхафене. В перечень работ входят: замена системы боевого управления, капитальный ремонт основных корабельных инженерных систем и модернизация радиолокационного комплекса. Кроме того, будет модернизирована силовая установка, обновлены противолодочные системы.

Проведение работ позволит привести фрегат класса F123 в соответствие с последними технологическими стандартами и повысит его возможности по проведению операций в перспективе.

Как заявлено, подписанный контракт подчеркивает стратегическую важность сектора обслуживания подразделения военно-морских систем компании Rheinmetall. Долгосрочное техническое обслуживание, модернизация и поддержка на протяжении всего срока эксплуатации являются неотъемлемыми элементами портфеля заказов подразделения, обеспечивая боеготовность сложных систем вооружения на протяжении десятилетий.

В настоящее время фрегат Bayern пришвартован на предприятии Neue Jadewerft, где производится демонтаж основных компонентов. После завершения этого этапа он будет переведен в сухой док.

По информации генерального директора подразделения военно-морских систем Rheinmetall Тима Вагнера, компания Neue Jadewerft обладает многолетним опытом модернизации и технического обслуживания военных кораблей, в частности фрегатов, а также возможностями интеграции сложных систем.

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Страны
Германия
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Rheinmetall
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