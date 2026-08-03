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ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на атомные подлодки

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Военно-морские силы (ВМС) США
Военно-морские силы (ВМС) США.
Источник изображения: Edgar Su / Reuters

ВМС США выделили 76,6 миллиарда долларов на подводные лодки типов Virginia и Columbia

Военно-морские силы (ВМС) США выделили 76,6 миллиарда долларов на строительство 14 атомных подводных лодок (АПЛ) типов Virginia и Columbia. Об этом со ссылкой на Минобороны Соединенных Штатов сообщает Defense News.

Указанную сумму получат три американские компании — General Dynamics Electric Boat построит пять АПЛ типа Columbia, а General Dynamics Electric Boat и Huntington Ingalls Industries — Newport News Shipbuilding — девять субмарин типа Virginia.

Ранее издание сообщило, что ВМС США испугались удара по АПЛ дроном или противотанковым ракетным комплексом.

В апреле 2025-го портал Defense News рассказал, что ВМС США получили новую атомную подводную лодку АПЛ Iowa класса Virginia, которая может нести крылатые ракеты Tomahawk.

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
HII
Проекты
Virginia АПЛ
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