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Военное обозрение

Си Цзиньпин призвал армию активнее применять искусственный интеллект

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Источник изображения: topwar.ru

Председатель КНР Си Цзиньпин на заседании группы Политбюро накануне 99-летия Народно-освободительной армии Китая призвал военных активнее применять искусственный интеллект. По сообщению агентства Синьхуа, он заявил, что НОАК добилась «значительного прогресса» в модернизации и должна добиться «решительных» результатов для выполнения поставленных целей.

Лидер Китая подчеркнул необходимость усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий, углубить разработку и применение сетевых информационных систем и постепенно строить интеллектуальную военную концепцию.

Призыв прозвучал в рамках подготовки к 100-летию НОАК в 2027 году.

Китай уже активно использует ИИ в военной сфере. Технологии применяются в роях беспилотников, способных автономно распознавать и атаковать цели, в робособаках для разведки и разминирования, в системах поддержки принятия решений и командовании операциями, анализе спутниковых и разведывательных данных, кибероперациях, боевых симуляциях и логистике. Также разрабатываются автономные наземные и подводные аппараты, а китайские модели (например, DeepSeek) интегрируются в военное планирование с подробной аналитикой возможностей противников.

Одним из примеров использования искусственного интеллекта в военной сфере противниками Китая стала операция США против Ирана. Судя по тому, что происходит на данный момент на Ближнем Востоке, военное планирование атак на Иран вряд ли можно назвать полноценно успешным для тех, кто всё это в своё время затевал.

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