Китай намерен провести модернизацию Вооруженных сил

ЦАМТО, 31 июля. Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин 30 июля провел заседание Политбюро ЦК КПК, посвященное высококачественному продвижению модернизации национальной обороны и Вооруженных сил.

Как сообщает агентство Xinhua, мероприятие состоялось накануне 99-й годовщины создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК), отмечаемой 1 августа.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо в период реализации 15-й пятилетки (2026-2030 гг.) обеспечить достижение целей, приуроченных к столетию НОАК в 2027 году, и добиться "решающего прогресса" в базовой модернизации национальной обороны и Вооруженных сил. По его словам, данная задача должна обеспечить стратегическую поддержку строительства сильного государства и национального возрождения посредством китайской модели модернизации.

Основным критерием оценки качества модернизации национальной обороны и Вооруженных сил, согласно заявлению Си Цзиньпина, остается боеспособность войск. В связи с этим поставлена задача усилить применение беспилотных и интеллектуальных технологий, углубить построение и применение сетевых информационных систем и постепенно сформировать интеллектуализированную военную систему.

Отдельное внимание должно быть уделено интеграции боевых возможностей в рамках единой системы, проведению испытаний и оценок, приближенных к реальным боевым условиям, а также усилению боевой подготовки войск для эффективной защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития КНР.

Си Цзиньпин также заявил о необходимости укрепления и совершенствования государственной системы как обязательного условия высококачественной модернизации национальной обороны и армии. Поставлена задача усилить военное управление, оптимизировать организационно-штатные механизмы взаимодействия между военными и гражданскими структурами и завершить реализацию задач межведомственной военно-гражданской реформы.

Согласно материалам заседания, партийные и государственные органы центрального и местного уровня должны оказывать поддержку строительству национальной обороны и Вооруженных сил. Си Цзиньпин потребовал усилить борьбу с коррупцией в Вооруженных силах и надзор за реализацией крупных военных проектов, подчеркнув принцип абсолютного руководства КПК над НОАК.

Заявления по итогам июльского заседания Политбюро развивают положения, озвученные ранее в 2026 году. В марте, в ходе 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, был утвержден оборонный бюджет КНР на 2026 год в размере 1,91 трлн. юаней (около 277 млрд. долл.) – на 7% больше показателя предыдущего года. При этом было объявлено о трехэтапной дорожной карте модернизации, предусматривающей комплексное развитие механизации, информатизации и интеллектуализации войск.