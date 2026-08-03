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Известия.ru

Грузовой дрон «Горыныч» с точной доставкой поступил в зону СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Новая версия грузового дрона «Горыныч», который способен с высокой точностью доставлять грузы в труднодоступные места, начала применяться в зоне спецоперации (СВО). Об этом 31 июля сообщил представитель научно-производственного центра «Сварог».

«Аппарат был оснащен оптическими датчиками, которые позволяют с высокой точностью доставлять груз, когда в зоне СВО очень сильно работает РЭБ. <...> «Горыныч» умеет доставлять грузы, что называется, прямо в руки», — передает слова представителей организации ТАСС.

В сообщении отметили, что «Горыныч» также может летать по заданному маршруту. В конфигурации используется инерциальная или оптическая навигация — по карте местности с помощью искусственного интеллекта без GPS.

Дрон управляется с помощью цифровой связи и прост в пилотировании, как Mavic, что позволяет использовать его непрофессиональным операторам, отметили в центре. Уточняется, что дальность доставки грузов составляет свыше 12 км, а полезная нагрузка — 10 кг.

В Белгородской области и Донецкой Народной Республике (ДНР) 6 июля начали применять новую акустическую систему «Ухо» для обнаружения беспилотных летательных аппаратов различных типов. Комплекс позволяет фиксировать в том числе украинские дроны большой дальности «Лютый». Согласно сообщению, «Ухо» имеет компактные размеры и небольшой вес около 700 г. Он оснащен чувствительным микрофоном и многоканальным блоком обработки акустических данных.

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