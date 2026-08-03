ЦАМТО: удар по заводу Terminal Autonomy в Киеве снизит возможности ВСУ

ЦАМТО, 31 июля. Ракетный удар по заводу-производителю дронов компании Terminal Autonomy в Киеве существенно снизит возможности ВСУ продолжать террористические атаки против России.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Накануне газета The Guardian сообщила о ракетном ударе ВС РФ, который уничтожил завод по выпуску БЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.

Минобороны РФ сообщало, что в ходе ракетного удара было поражено место сборки и хранения БЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украино-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.

"Уничтожение завода по выпуску БЛА компании Terminal Autonomy в Киеве является продолжением серии наносимых Россией ударов с целью уничтожения ключевых центров производства наиболее опасных видов вооружения, используемых киевским режимом для террористических атак на российские объекты гражданской инфраструктуры", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что ликвидация завода "существенным образом снизит возможности режима Зеленского продолжать подобного рода террористические атаки".

По оценкам западных СМИ, это первый известный случай, когда удару подверглось производство с участием военно-промышленной компании из США, отметил директор ЦАМТО.

"Это вполне оправданная и целенаправленная операция, необходимо кратно нарастить аналогичные удары по другим объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе осуществляющих деятельность в кооперации с западными производителями вооружения и военной техники", – подчеркнул И.Коротченко.

По его мнению, это необходимо для того, чтобы последовательно реализовывать стратегию выбивания ключевых промышленных производств по разработке и сборке ракетного оружия, баллистики, а также дальнобойных дронов на территории Украины.

"Аналогичная судьба постигнет и производство зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексу Patriot на территории Украины в случае, если все-таки Киев получит от США лицензию на их производство", – заключил И.Коротченко.