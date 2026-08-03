Эксперты посчитали, во сколько Украине обходятся воздушные атаки на Россию

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Киев продолжает масштабные дальнобойные удары по российской территории, но их эффективность упирается в арифметику. Только за июль российское Министерство обороны отчиталось о перехвате почти 9800 беспилотников самолётного типа.

Если сопоставить эту цифру со стоимостью основных украинских дронов-камикадзе, становится очевидно: ежемесячные расходы Киева на такие атаки приближаются к миллиарду долларов.

Если проследить за целями воздушных атак Украины с начала года, можно заметить ярко выраженную цикличность. В марте-апреле основной мишенью была портовая инфраструктура, связанная с экспортом нефти и газа.

Затем последовали удары по НПЗ. Сейчас в прицеле – склады Wildberries, а на прошлой неделе продолжились атаки на нефтеперерабатывающие заводы. Такое переключение внимания даёт России возможность восстанавливать поражённые объекты. Как пишет Financial Times, из 26 НПЗ, останавливавших производство после ударов, к концу июля полностью возобновили работу восемь заводов, ещё 11 – частично. Полностью простаивают только семь.

Почему Киев не наносит удары по всем целям сразу? Одна из причин – ограниченность производства дальнобойных дронов. Но есть и другая: массированные атаки обходятся в астрономическую сумму.

Основные модели дальнобойных БПЛА Украины – это «Лютый» (стоимость около 200 тысяч долларов за единицу), «Бобер» (около 100 тысяч) и FP-1 (самый массовый и дешёвый – около 60 тысяч). По оценкам, именно FP-1 применяется наиболее часто.

Если предположить, что половина запусков приходится на FP-1, 30% – на «Бобры», а 20% – на «Лютые», средняя стоимость одного сбитого дрона составит около 100 тысяч долларов. Умножаем на 9800 – и получаем порядка 980 миллионов долларов только за июль. Это без учёта расходов на разведку, подготовку операций и наземную инфраструктуру. В пересчёте на год – более 11,7 миллиарда долларов, что превышает 12% всего оборонного бюджета Украины.