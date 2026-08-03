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Военное обозрение

Киев сделал Варшаве предложение по обмену МиГ-29, пытаясь опередить болгар

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Источник изображения: topwar.ru

Польские МиГ-29 буквально нарасхват. После того как Болгария обозначила к ним свой интерес, Украина решила вернуться к обсуждению сделки и даже уже сделала Польше «конкретное предложение». Об этом заявила замглавы польского Минобороны Паулина Собковяк-Чарнецкая.

Киев согласен обменять свои беспилотники на польские истребители, представители Украины уже вернулись за стол переговоров и даже предоставили Варшаве список беспилотников, которые они могут представить на обмен. Киев торопится, опасаясь, что самолеты перехватит Болгария, такой вариант вполне возможен. По словам замминистра обороны Польши, переговоры идут уже несколько дней.

Мы отправляем МиГи, а украинская сторона предоставляет беспилотники. Такое предложение рассматривается уже несколько дней.

Решение по обмену будет делать глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после всестороннего анализа украинского предложения. Пока всё на уровне предварительных согласований, но, как подчеркивается, окончательное решение будет принято в течение «нескольких недель». Обе стороны хотели бы завершить обмен как можно скорее.

Вопрос с модернизацией самолетов из-за плохого их состояния Киев уже не поднимает, Варшава дала понять, что готова отремонтировать истребители, но за деньги Украины.

Если сделка все же состоится, то болгары останутся без запчастей для своих МиГ-29, ситуация с поставками американских F-16 по-прежнему остается сложной.

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