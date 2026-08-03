ВС Перу приобретут южнокорейские ОБТ К2 Black Panther

ЦАМТО, 31 июля. Комитет по технической оценке (CETO) Сухопутных войск Перу рекомендовал южнокорейский ОБТ К2 Black Panther производства компании Hyundai Rotem в качестве победителя тендера на закупку нового ОБТ.

Как сообщает Meta-Defense, программа предусматривает приобретение и последующее совместное производство 150 ед. ОБТ К2 Black Panther.

В ходе технической оценки рассматривались четыре образца: немецкий Leopard 2E6, американские M1A1 и M1A2 Abrams, китайский MBT-3000 и южнокорейский К2. По итогам испытаний был сделан вывод, что К2 в наибольшей степени соответствует оперативно-тактическим требованиям Сухопутных войск Перу.

Рекомендация комитета пока не является окончательным решением о заключении контракта, однако ставит Hyundai Rotem в приоритетное положение для реализации программы, которая предусматривает организацию локальной сборки на мощностях государственного предприятия Fabrica de Armas y Municiones del Ejercito (FAME S.A.C.) и промышленные инвестиции южнокорейской стороны в размере 270 млн. долл.

Программа реализуется на основании рамочного соглашения, подписанного в Лиме 9 декабря 2025 года между Hyundai Rotem и FAME S.A.C., предусматривающего поставку 54 танков К2 и 141 колесной боевой бронированной машины К808 White Tiger на общую сумму свыше 1,4 млрд. долл., что было заявлено южнокорейской стороной как крупнейший экспортный контракт Республики Корея в сфере наземных вооружений в Латинской Америке.

11 июля 2026 года транспортное судно GLOVIS SAFETY доставило в порт Кальяо очередную партию техники (не менее двух танков К2 и шести машин К808) для проведения испытаний в местных природно-климатических условиях. 29 июля 2026 года К808 были впервые продемонстрированы в ходе военного парада в Лиме по случаю Дня независимости Перу.